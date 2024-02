Chen nhau nộp hồ sơ đi lao động Hàn Quốc

Ngày 1/2, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An - cho biết, từ 26-30/1 đơn vị tiếp nhận 6.500 hồ sơ dự thi tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài), gần gấp đôi so với năm ngoái là 3.700 thí sinh.

“70% cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã được huy động để đáp ứng nhu cầu đăng ký tăng đột biến của người lao động. Có hôm, các nhân viên phải làm việc đến gần 24 giờ để giải quyết hết hồ sơ đăng ký của người lao động”, ông Tuấn cho hay.

Số lượng người đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc tại Nghệ An đầu năm 2024 tăng đột biến.

Để giảm tải và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã tổ chức phân lịch đăng ký dự thi cho người lao động theo các nhóm địa phương, trung bình mỗi ngày 3-5 huyện, thành, thị.

Mặc dù thời gian đăng ký được thông báo là vào 7h30 - 11h30 và 13h30 - 17h30 hằng ngày, nhưng khu vực tiếp nhận đăng ký của Trung tâm luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều lao động có mặt từ 4 giờ sáng, số lượng người đến đăng ký tăng dần, tình trạng quá tải kéo dài tận đêm khuya.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An luôn trong tình trạng chật kín người.

Anh Nguyễn Văn Công (34 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, do người xếp hàng quá đông nên dù có mặt từ 5 giờ sáng nhưng anh phải chờ tới cuối buổi trưa mới đến lượt làm thủ tục. “Tôi mong muốn sang Hàn Quốc làm việc vì mức thu nhập cao hơn các nước khác. Chúng tôi được cán bộ Trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tuy nhiên do số lượng người quá đông nên phải gần cuối buổi chiều tôi mới hoàn thành việc đăng ký”, anh Công chia sẻ.

Thời gian vừa qua, thị trường lao động tại Nhật Bản, Đài Loan... có nhiều biến động. Do đó, các lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài chuyển hướng đăng ký dự thi đi Hàn Quốc tăng.

Người lao động chờ đến đêm muộn để đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1.

Ngoài ra, cuối năm 2023, có 3 địa phương của Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên được phía Hàn Quốc đưa ra khỏi danh sách bị dừng tuyển chọn. Đây là nguyên nhân dẫn tới số lượng người lao động tại Nghệ An đăng ký dự thi đi Hàn Quốc tăng đột biến so với 5 năm trở lại đây.

Trong đợt 1 năm 2024, Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 15.300 lao động ở 4 ngành nghề. Cụ thể, có 11.200 chỉ tiêu ngành sản xuất chế tạo, gần 900 chỉ tiêu ngành nông nghiệp, 200 chỉ tiêu xây dựng và hơn 3.000 vị trí ngành ngư nghiệp.