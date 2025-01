Cheng Bảo Phương tạo dấu ấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện kết hợp cùng Tiffany & Co.

Cheng Bảo Phương nổi tiếng với phong cách sống sang trọng, sở hữu tài năng sáng tạo cùng gu thẩm mỹ tinh tế, và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới mộ điệu. Nữ doanh nhân đã nhiều lần đồng hành cùng các thương hiệu nổi tiếng, từ vai trò khách mời VIP đến đối tác, host như: Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, Franck Muller, Clé de Peau Beauté, SK-II, Mortlach, Penhaligon's, Sulwhasoo... Tuy nhiên, sự kết hợp với Tiffany & Co. lần này được xem là một bước đi táo bạo và đầy sáng tạo của cô.

"Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong" ra đời sau gần một năm tìm hiểu, kết nối và chuẩn bị kỹ lưỡng giữa Cheng Bảo Phương và thương hiệu Tiffany & Co. Từng chi tiết nhỏ của chuỗi các bữa tiệc, từ ý tưởng chủ đề, cách bài trí không gian, đến chủ đề ẩm thực, đều được thiết kế và tinh chỉnh để tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo giữa phong cách cá nhân của Cheng Bảo Phương và tinh thần thanh lịch, xa xỉ của Tiffany & Co.

Không gian buổi tiệc được thiết kế đậm chất lễ hội, với từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng

Series "Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong" không chỉ đơn thuần là những buổi tiệc, mà còn là một trải nghiệm trọn vẹn dành cho những tâm hồn yêu cái đẹp, đồng thời là dịp để các khách mời chia sẻ những câu chuyện cá nhân và tận hưởng những giây phút đầy cảm hứng ngày cuối năm. Bữa sáng tại Tiffany & Co. trong phim "Breakfast at Tiffany’s" là biểu tượng của sự sang trọng và ước mơ và Cheng Bảo Phương đã khéo léo đưa tinh thần đó vào thực tế, tạo nên những buổi tiệc ấm cúng và đẳng cấp.

Chủ đề bài trí mới lạ, tạo nên sự mới mẻ và độc đáo

Tham gia buổi tiệc là những nhân vật đặc biệt được NTK Cheng Bảo Phương đích thân mời, đó là những vị khách VVIP ưu tú đã có những thành công và tạo được dấu ấn riêng trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, nghệ thuật đến truyền thông như: Doanh nhân Huỳnh Tiên (CEO The Smith), Bác sĩ Lê Văn Hiền, Doanh nhân Lê Thị Xuân (CEO Shynh Group), NTK Adrian Anh Tuấn, Siêu mẫu Tuyết Lan, Nhà báo Jenni Võ (Giám đốc sản xuất Tạp chí Nữ Doanh Nhân), Doanh nhân - Hoa hậu Hoàng Lê Trang (CEO Huỳnh Yến),... Chia sẻ trên trang cá nhân, các khách mời đều bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng và yêu thích trước sự chỉn chu của buổi tiệc, cùng với những câu chuyện mà "host" Cheng Bảo Phương mang đến để kết nối mọi người với nhau.

Nữ doanh nhân không chỉ là người đồng tổ chức mà còn đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ bữa tiệc. Cô là người lên ý tưởng cho concept, tham gia trực tiếp vào việc chọn thực đơn và trang trí không gian, bàn tiệc. Được tổ chức vào dịp cuối năm, không gian của buổi tiệc cũng mang đậm tinh thần mùa lễ hội. Đặc biệt, dụng cụ tableware được sử dụng trong bữa tiệc cũng nằm trong BST mà cô tự sản xuất và sưu tầm riêng để tiếp đãi khách mời.

Cheng Bảo Phương với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, tỉ mỉ chuẩn bị từng chi tiết, nhằm mang đến không gian hoàn mỹ cho mỗi buổi tiệc

Điểm nhấn ấn tượng là thực đơn "bữa sáng" đầy sáng tạo được lên ý tưởng và chế biến riêng dành cho series "Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong", từ champagne đến các món bánh thủ công, tất cả đều sử dụng các nguyên liệu tinh tuyển, được tạo hình bắt mắt nhằm thể hiện sự tinh tế và sang trọng, đồng thời mang đến trải nghiệm thưởng thức ẩm thực cao cấp dành cho các khách mời.

Món bánh thủ công tinh xảo từ thực đơn sáng tạo của "Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong"

Champagne và món tráng miệng tạo hình bắt mắt, mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị cho khách mời

Trong bối cảnh xu hướng giao lưu, kết nối được tôn vinh, "Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong" đã phần nào khẳng định vai trò cầu nối đặc biệt giữa thương hiệu xa xỉ và các khách hàng tiềm năng một cách tinh tế. Thay vì chỉ đơn thuần là những sự kiện trưng bày, ra mắt sản phẩm, chuỗi bữa tiệc mang tính nghệ thuật của Cheng Bảo Phương gợi mở một phương thức giao tiếp mới: giao lưu, truyền cảm hứng và kết nối bền vững.

Các khách mời cùng trải nghiệm không gian mua sắm và khám phá những thiết kế tinh tế từ Tiffany & Co.

Với sự thành công của series "Breakfast at Tiffany with Cheng Bao Phuong", Cheng Bảo Phương đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một người dẫn đầu xu hướng, không ngừng sáng tạo và mang đến những trải nghiệm mới lạ. Là một nữ doanh nhân, Nhà thiết kế, Giám đốc nghệ thuật trong lĩnh vực kiến trúc cao cấp, cô được biết đến với gu thẩm mỹ tinh tế, sự sáng tạo và khả năng thiết kế độc đáo trong ngành nội thất, đặc biệt là trong việc kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại. Với niềm đam mê và tài năng, Cheng Bảo Phương đã xây dựng được thương hiệu cá nhân uy tín và thực hiện hàng loạt dự án cao cấp, có tiếng vang ở thị trường Việt Nam.