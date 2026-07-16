Chỉ 15 phút vào nội đô, Alumi Premium đón đầu làn sóng an cư đang dịch chuyển về phía Đông Hà Nội

Tọa độ mới đón đầu làn sóng "ly tâm" của người Hà Nội

Sống giữa lòng Hà Nội, không ít gia đình đang quen dần với những "bình thường mới" không mấy dễ chịu: tắc đường giờ cao điểm, chung cư cũ xuống cấp san sát, và sự khan hiếm của cây xanh mặt nước nội đô. Áp lực này thể hiện rõ qua mật độ dân số tại nhiều quận lõi cũ như Hoàn Kiếm trên 40.000 người/km², Hai Bà Trưng khoảng 30.000 người/km² và Cầu Giấy khoảng 25.000 người/km². Khi dư địa phát triển của khu vực trung tâm ngày càng thu hẹp, xu hướng dịch chuyển dân cư sang các đô thị mới trở thành lựa chọn tất yếu. Đây cũng là định hướng của Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm nhằm giảm tải cho vùng lõi nội đô.

Đáng chú ý, xu hướng này đang được thúc đẩy bởi hàng loạt siêu dự án hạ tầng trên khắp Hà Nội, đặc biệt tại khu Đông. Cầu Ngọc Hồi - mắt xích quan trọng trên đường vành đai 3.5 đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cùng với đó, tuyến Metro số 8 dài khoảng 91km vừa được khởi công cuối tháng 6/2026, hứa hẹn kéo gần khoảng cách giữa khu Đông và trung tâm Hà Nội trong tương lai không xa.

Cầu Ngọc Hồi tăng tốc triển khai, hướng tới mục tiêu thông xe vào năm 2027

Hạ tầng rút ngắn thời gian di chuyển đang làm thay đổi logic lựa chọn nơi ở của người Hà Nội. Nếu trước đây vị trí gần trung tâm là yếu tố gần như tuyệt đối, thì nay chất lượng môi trường sống trở thành tiêu chí quan trọng không kém. Đây cũng là lý do những dự án vừa đón đầu hạ tầng chiến lược, vừa tiên phong kiến tạo không gian sống tràn ngập năng lượng như Alumi Premium thuộc dự án Alluvia City đang trở thành đích đến của làn sóng an cư bền vững.

Alumi Premium: Tọa độ đón sóng hạ tầng và bài toán an cư bền vững

Nằm trong đại đô thị sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng Alluvia City, Alumi Premium hưởng lợi từ ba lớp hạ tầng chiến lược gồm đường bộ, đường sắt đô thị và giao thông đường thủy. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp cận khu vực nội đô qua Vành đai 2 và khoảng 25 phút để chạm phố cổ qua các trục kết nối hiện hữu. Đồng thời, vị trí trên tuyến Vành đai 3.5 giúp dự án kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi và hưởng lợi từ tuyến Metro số 8 trong tương lai.

Tổ hợp Alumi Premium nằm tại vị trí đón đầu ba lớp hạ tầng chiến lược, nằm kế cận trục vành đai 3.5, gần kề cầu Ngọc Hồi

Bên cạnh đó, bến du thuyền quốc tế trên sông Hồng được quy hoạch ngay tại Alluvia City sẽ mở ra một trục giao thông đường thủy mới, đóng vai trò "cửa ngõ mặt nước" kết nối cư dân với các tuyến du lịch, thương mại và giao thông đường thủy trong tương lai.

Bến du thuyền mở ra một trục kết nối mới đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị ven sông Hồng của Thủ đô (Hình ảnh minh họa)

Để đáp ứng nhu cầu an cư, Alumi Premium được phát triển theo mô hình compound resort, cùng lợi thế với tiện ích độc bản là nguồn khoáng nóng tự nhiên hiếm có, kiến tạo đặc quyền wellness chăm sóc sức khỏe tại gia mỗi ngày cho cư dân. Cùng với đó, hệ tiện ích đồng bộ từ trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đến tổ hợp thể thao phức hợp được quy hoạch khoa học nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gắn kết của gia đình đa thế hệ.

Nguồn khoáng nóng tự nhiên hiếm có bên sông Hồng được dẫn thẳng tới bể khoáng Jacuzzi tại tầng 3 của các tòa tháp

Theo giới phân tích, khi quy hoạch dài hạn và hạ tầng khung dần được hiện thực hóa đồng bộ, logic phát triển đô thị sẽ đi theo hướng quy hoạch đi trước, hạ tầng theo sau, và giá trị an cư bền vững sẽ thuộc về những khu vực đón đầu lợi thế này như Allumi Premium.

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