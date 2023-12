Chi 512 triệu đồng mua chỗ đậu xe nhưng bị "bố giả" cướp mất, cảnh sát vào cuộc điều tra mới lộ danh tính thủ phạm khó ngờ

‏Gần đây, ông Trần đến từ Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã chi 150.000 nhân dân tệ (khoảng 509 triệu VNĐ) để mua một chỗ đậu xe. Mặc dù đây không phải một số tiền nhỏ, nhưng ông Trần nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu mua một chỗ đậu xe, việc này không chỉ khiến việc đậu xe thuận tiện, nhanh chóng mà còn an toàn hơn so với việc đỗ xe ở nơi khác. Ông đã trả tiền xong, cung cấp biển số xe, số điện thoại di động và những thông tin cá nhân khác cho ban quản lý tài sản, việc quản lý tài sản cũng rất hiệu quả, các thủ tục hoàn tất trong vòng vài ngày.‏

‏Thực lòng mà nói, có chỗ đậu xe riêng quả thực là một cuộc sống hạnh phúc, ông Trần không còn phải lo lắng mỗi ngày tìm chỗ đậu xe nữa, tuy nhiên những ngày tươi đẹp như vậy chẳng kéo dài được bao lâu.‏

‏Một ngày sau khi đi chơi trở về nhà, ông Trần phát hiện có một chiếc ô tô đang đậu ở chỗ đậu xe của mình. Lúc đầu, ông nghĩ rằng mình đã đi nhầm chỗ đậu xe, nhưng sau khi xác nhận thì quả thực đó là chỗ đậu xe của ông. Tuy nhiên, ông Trần cho rằng có thể ai đó đã vô tình đỗ xe sai chỗ nên ông cũng không để ý lắm. Nhưng điều ông không ngờ tới là trong những ngày tiếp theo, chính chiếc xe đó vẫn chiếm chỗ đậu xe của ông đã khiến ông Trần nghi ngờ có vấn đề không ổn ở đây .‏

Ông Chen đã tìm đến cảnh sát và ban quản lý tòa nhà, hy vọng có thể giúp ông giải quyết vấn đề này. Sau khi tra cứu sổ sách, trích xuất camera an ninh, hóa ra chủ xe là một người đàn ông trung niên. Ông Trần hoàn toàn bối rối trước câu trả lời của ban quản lý tài sản, ông phát hiện chỗ đậu xe của mình không còn đứng tên mình. Người đàn ông kia tự nhận là bố của ông Trần, thậm chí thông tin chỗ đậu xe cũng được đổi thành của bên kia, nhưng ông Trần nói rằng ông hoàn toàn không biết cái người gọi là "bố" này. Ông nhận thấy vụ việc đã đi quá xa.‏

‏Ông Trần tức giận, chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của ban quản lý tài sản, tuy nhiên người quản lý tài sản khẳng định mình không làm gì trái pháp luật. Theo mô tả, khi kiểm tra thông tin chỗ đậu xe, chủ xe đã cung cấp thông tin cá nhân của ông Trần một cách chi tiết và chính xác, ban quản lý chỗ nghĩ chỉ thay đổi thông tin biển số xe thành của người thân nên cũng không có vấn đề gì cần liên hệ trực tiếp với ông Trần.‏

Hàng xóm thân thích lại hóa "thủ phạm"

‏Sau khi sự việc xảy ra, ông Trần đã đăng tải sự việc lên nhóm các chủ xe và muốn biết chiếc xe "khách" của mình là của ai. Không ngờ ông Trần vừa hỏi thì cả nhóm đã nổ tung. Nhiều chủ xe cho biết, xe khách này thường xuyên đỗ bừa bãi.‏

‏Ngay sau đó, người hàng xóm cùng tầng đã nói riêng với ông Trần, chiếc xe là do bố vợ ông lái và bày tỏ lời xin lỗi tới ông Trần, mong ông đừng làm lớn chuyện. Nghe đối phương nói xong, ông Trần nói rằng cần một lời xin lỗi và cam kết chuyện này sẽ không tái phạm, không ngờ đối phương lại bắt đầu mắng ông, nói rằng hàng xóm thì đừng nên chấp vặt những chuyện cỏn con này. Ông Trần thực sự cạn lời và đề đơn báo cáo vi phạm lên ban quản lý tòa nhà.‏

‏Tưởng vụ việc sẽ được giải quyết, nhưng người chủ xe lại nghĩ ra một chiêu khác, "vì tôi không đậu được chỗ đậu của bạn nên tôi sẽ đỗ vào chỗ đậu của người khác". Và ông ta còn đổi số điện thoại trên xe thành số điện thoại của ông Trần. Ngày nào cũng có người lạ gọi cho ông và yêu cầu ông chuyển xe, thậm chí có người còn mắng chửi.‏

‏Ban quản lý tòa nhà khi đăng ký chỗ để xe thì làm việc nhanh chóng, còn khi giải quyết vấn đề lại rất chậm chạp. Cuối cùng, ông Trần không còn cách nào khác đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của các phóng viên. Sau khi tin tức được đăng tải, ban quản lý phải đứng ra chịu trách nhiệm, hai bên hòa giải và ban quản lý tài sản cũng cho biết sau này sẽ chú ý vào chiếc xe khách này cũng như những xe khách ngoài khác, cấm xe lạ đi vào bãi đỗ xe riêng của cư dân.

