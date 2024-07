"Chị bán gạo" 10 điểm tinh tế trong livestream của Hằng Du Mục: Nữ CEO tài sắc, từng có thương hiệu thời trang riêng trước khi bén duyên buôn gạo

Phiên live của Hằng Du Mục vào ngày 7/7 vừa qua không chỉ có những deal cực hời dành cho khách hàng mà những nhân vật trong phiên live cũng nhận về rất sự quan tâm của cư dân mạng. Ngoài team Quang Linh hỗ trợ Hằng Du Mục, còn có một nhân vật đến từ phía nhãn hàng chiếm trọn thiện cảm của người xem.

"Chị bán gạo" 10 điểm tinh tế

Từ cử chỉ, lời nói đến cách lựa chọn trang phục khi đứng livestream giới thiệu sản phẩm... tất cả đều tinh tế và khéo léo vô cùng. Thậm chí cư dân mạng còn nhận xét "chị bán gạo 10 điểm không có nhưng".

Cư dân mạng hết lời khen ngợi sự tinh tế của "chị bán gạo" trong livestream của Hằng Du Mục ngày 7/7 vừa qua.

Ngay khi bước vào phiên livestream, "chị bán gạo" cùng ekip đã mang đến một mâm cơm thơm ngon với những món ăn đến từ 3 miền đất nước. Thời điểm đó cũng là vào tầm 12h trưa, mọi người đều đói bụng và thấm mệt, mâm cơm của "chị bán gạo" vừa khéo léo thể hiện được ưu điểm của sản phẩm mà mọi người vẫn có thể ăn cơm, lấy lại sức và tiếp tục công việc.

Cận cảnh mâm cơm ba miền mà "chị bán gạo" cùng ekip mang đến phiên livestream của Hằng Du Mục. (Hình ảnh do quản lý của Hằng Du Mục chia sẻ).

Cùng với sự tinh tế ấy, "chị bán gạo" còn rất khéo léo khi chọn trang phục đứng livestream. Là đại diện của một nhãn hàng về nông sản Việt, chị chọn hai bộ áo bà ba màu xanh và hồng phấn mang đậm nét văn hóa truyền thống, mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng để hỗ trợ Hằng Du Mục trong phần giới thiệu sản phẩm. Thêm một điểm cộng tuyệt đối dành cho "chị bán gạo" ngày hôm ấy.

"Chị bán gạo" Đặng Linh trong phiên live của Hằng Du Mục

Được biết "chị bán gạo" là Đặng Linh (hay còn gọi là Đặng Linh FEO, sinh năm 1981) hiện đang là CEO của công ty chuyên cung cấp và xuất khẩu nông sản Việt, cụ thể là gạo. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Đặng Linh hợp tác với Hằng Du Mục giới thiệu sản phẩm gạo của cô đến với người dùng.

Học thiết kế thời trang, từng có hẳn thương hiệu của riêng mình, cuối cùng chuyển hướng đi buôn gạo

Đặng Linh từng chia sẻ, cô học ngành thiết kế thời trang, từng có một thương hiệu thời trang của riêng mình, cái tên Đặng Linh FEO chính là tên viết tắt từ thương hiệu cô. Nhờ am hiểu thời trang cùng sự tinh tế, khéo léo của mình mà Đặng Linh luôn chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài từ tốn, gần gũi trong tà áo bà ba đúng phong cách "bán gạo" nhưng vẫn toát lên khí chất của một nữ CEO tài sắc. Vậy nên ngay từ khi mới bước vào phiên live, Đặng Linh đã mang đến cho người xem một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, yên bình.

Ít ai ngờ được, nữ CEO "buôn gạo" từng có gần 20 năm sinh sống tại Đức. Đặng Linh từng chia sẻ, cô sinh ra ở Hà Nội, đến khi học lớp 1 cô được ba mẹ đưa sang Đức để học tập và sinh sống. Bố mẹ cô cũng là người làm kinh doanh, từng kinh doanh xe hơi, chuyển về Việt Nam, sau đó chuyển sang ngành may mặc xuất khẩu sang châu Âu.

Bản thân Đặng Linh cũng có một doanh nghiệp về may mặc, thời trang của mình, cách đây 5 năm cô hợp tác với một người em thân thiết và doanh nghiệp may mặc của ra đời. Doanh nghiệp ở Việt Nam có khoảng 100 nhân công, ở châu Âu có 5 - 7 người. Đến thời điểm hiện tại xưởng may và thương hiệu vẫn đang hoạt động.

Suốt những năm sống ở Đức, cô đều mong muốn được về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp tại quê nhà. Đặng Linh kết hôn và "bén duyên" với nghề kinh doanh nông sản Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, Đặng Linh đã sống tại Việt Nam được 10 năm.

Sự nghiệp "buôn gạo" của Đặng Linh cũng là một chữ "duyên". Đặng Linh từng chia sẻ, ban đầu ý tưởng kinh doanh nông sản là của chồng cô, nhưng do có vài biến cố nên cô tiếp quản và thử sức với lĩnh vực này. Và giờ, từ một người học về thiết kế thời trang, một CEO điều hành doanh nghiệp may mặc, Đặng Linh trở thành một "bà buôn gạo" theo đúng nghĩa.

Mẹ 5 con sở hữu kênh TikTok với hơn 100 nghìn người theo dõi và hơn 2.2 triệu lượt thích

Cùng với công việc kinh doanh của mình, Đặng Linh còn xây dựng một kênh TikTok cá nhân chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình. Cô là mẹ 5 con, nuôi tới 9 chú chó trong nhà. Hàng ngày, ngoài việc kinh doanh, chăm sóc chồng con, Đặng Linh đều dành thời gian để chơi đùa cùng đàn chó cưng của mình. Không nhận mình là một nữ doanh nhân thành đạt, Đặng Linh chỉ chia sẻ cô là một người mẹ thích kinh doanh và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình.

Kênh TikTok của Đặng Linh FEO.