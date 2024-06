'Chỉ bàn làm, không bàn lùi' - Bài 7: Tăng tốc để lọt tốp đầu

Quyết tâm trở thành một cực tăng trưởng mới

Năm 2024 là năm thứ 4 Thanh Hoá thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Thanh Hoá đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên; sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn; tổng giá trị xuất khẩu đạt 6 tỷ USD trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng trở lên…

Quý 1/2024, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng 13,1%, xếp thứ 3 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ đạt kết quả nổi bật, nhất là giá trị xuất khẩu tăng 40,1%. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 4 năm trở lại đây của Thanh Hóa.

Một góc thành phố Thanh Hóa.

Theo ngành chức năng, những tháng đầu năm 2024, Thanh Hoá đã thu hút được 25 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 4 dự án FDI), tăng 75,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.419 tỷ đồng và 60,6 triệu USD. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân Thanh Hoá đạt được kết quả trên, là do các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng , vật liệu đắp nền để triển khai dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh… Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các vướng mắc, chồng chéo...

Ông Lê Huy Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong quý I/2024, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh tuy bị ảnh hưởng bởi đợt nghỉ Tết Nguyên đán và tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục bất ổn; trong đó tập trung vào các nguyên nhân: Hoạt động đầu tư chậm chạp, kéo dài nên số lượng dự án chấp thuận mới, dự án đi vào hoạt động ít; tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho sản xuất khó khăn do biến động thương mại quốc tế và điều chỉnh chính sách của thị trường xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp nối đà hồi phục từ cuối năm 2023, có dấu hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu của năm mới 2024. Đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh duy trì tốt hoạt động sản xuất, thích ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường; các doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất đặc thù, như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thủy điện, nhiệt điện, xi măng, gạch ceramic, đường, sữa… bố trí lao động, duy trì sản xuất ngày càng năng suất và hiệu quả.

Thích ứng, linh hoạt

Thanh Hoá xác định, phát triển công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đặt mục tiêu trong năm 2024 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên.

Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh này ước tăng 20% so với cùng kỳ. Đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn duy trì tốt hoạt động sản xuất, bắt đầu thích ứng linh hoạt trước các biến động của thị trường. Đa số các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2023, điển hình là các sản phẩm như: Điện sản xuất, điện thương phẩm, dầu nhiên liệu, xăng các loại, quần áo may sẵn, giày thể thao, giấy bìa…

Năm 2024, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên. Theo đó, Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và thực hiện 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đã được xác định.

Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng tối thiểu 14,9% trong năm 2024 là con số có cơ sở, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành và có khả năng sẽ vượt.

Với mục tiêu đó, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, như tập trung phát triển ngành công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu với công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo là đột phá. Phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư, thức ăn chăn nuôi, phân bón phục vụ nông nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề truyền thống và nhân cấy nghề mới có thị trường tiêu thụ tốt, bền vững. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các đề án kết nối doanh nghiệp sản xuất và phân phối, hình thành chuỗi cung ứng, sản xuất, bao tiêu sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp...

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, song các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Từ đó tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

