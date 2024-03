Chỉ cao 1,67 m, vì sao người đẹp Lebanon vẫn giành ngôi Á hậu Thế giới 2024?

Tối 9/3 đã diễn ra chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tại Ấn Độ. Chung cuộc, người đẹp Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Đại diện Lebanon - Yasmina Zaytoun được trao danh hiệu Á hậu 1.

Thành tích của Yasmina Zaytoun gây tranh cãi khi cô chỉ cao 1,67 m và không phải ứng viên được đánh giá cao ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, người đẹp Lebanon đã ghi điểm ở phần thi ứng xử với câu trả lời đúng trọng tâm.“Tôi là phụ nữ độc lập, tự tin nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có mục đích trong cuộc sống thì bạn sẽ không thành công. Lớn lên ở Lebanon, tôi đã học cách lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người. Ngay cả khó khăn cũng không thể ngăn cản được chúng ta theo đuổi ước mơ. Chúng ta cần có sự kiên trì, nhẫn nại, lòng trắc ẩn. Và ngày hôm nay tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đất nước Lebanon đã dạy tôi trở thành Hoa hậu Thế giới", Yasmina Zaytoun chia sẻ khi thuyết phục các shark của Shark Tank Ấn Độ về lý do cô xứng đáng đăng quang Hoa hậu Thế giới.Yasmina Zaytoun từng đăng quang danh hiệu Miss Lebanon 2022 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022 nhưng không giành thành tích. Với chiều cao 1,67 m và thân hình nhỏ nhắn, Yasmina bị nhận xét chìm nghỉm giữa dàn thí sinh.Quyết định tiếp tục dự thi Hoa hậu Thế giới 2024 của Yasmina được nhận xét là khôn ngoan khi cô tìm đúng sân chơi của mình. Với một cuộc thi không quá đề cao kỹ năng trình diễn như Miss World , Yasmina có dịp phát huy các lợi thế của mình như kỹ năng ứng xử, giao tiếp.Với khả năng ăn nói trôi chảy, Yasmina là đại diện châu Á duy nhất vào top 5 phần thi Head to Head Challenge và giành tấm vé vào thẳng top 40. Cô cũng để lại ấn tượng trong các phần thi phụ khác.Yasmina Zaytoun năm nay 21 tuổi, là sinh viên ngành báo chí.Cô là đại sứ của Trung tâm Ung thư Trẻ em và Ẩm thực Lebanon Bank. Người đẹp Lebanon được đánh giá là cô gái thông minh và bản lĩnh.Có chiều cao hạn chế nhưng Yasmina Zaytoun có gu thời trang ấn tượng. Cô biết cách ăn mặc để tôn lên những điểm mạnh của cơ thể.Đại diện Lebanon có gương mặt góc cạnh, kiêu sa.Một trong những thế mạnh của người đẹp là khả năng biểu cảm, tạo dáng trước ống kính.Yasmina Zaytoun là người đẹp Lebanon hiếm hoi tỏa sáng trên đấu trường quốc tế trong những năm gần đây.Tại cuộc thi Miss World 2024, cô đã vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký khác như Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Philippines... để giành danh hiệu Miss World Asia and Oceania.

Thành tích Á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới 2024 được cho rằng mở ra cho người đẹp nhiều cơ hội mới trong nghề nghiệp.