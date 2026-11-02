Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ còn đúng hôm nay, tất cả người dân có sổ đỏ lưu ý

| | Sống

Chỉ còn đúng hôm nay, tất cả người dân có sổ đỏ lưu ý

Hôm nay (2/11) là ngày cuối cùng để người dân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026. Những trường hợp chưa nộp cần khẩn trương thực hiện để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, từ năm thứ hai trở đi, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được nộp một lần mỗi năm, chậm nhất vào ngày 31/10. Tuy nhiên, năm nay ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11.

Đối với lần nộp thuế đầu tiên, thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế khai điều chỉnh, thời hạn cũng được tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành.

Tính tiền chậm nộp như thế nào?

Theo Luật Quản lý thuế 2025, tiền chậm nộp được tính ở mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế còn thiếu. Vì vậy, nếu không hoàn thành nghĩa vụ đúng hạn, từ ngày 3/11, người dân sẽ bắt đầu phải chịu khoản tiền này.

Công thức tính tiền chậm nộp như sau:

Số tiền thuế còn thiếu × 0,03% × số ngày chậm nộp.

Chẳng hạn, với khoản thuế phải nộp 1 triệu đồng, nếu chậm 10 ngày, tiền chậm nộp phát sinh là 3.000 đồng. Nếu số thuế còn thiếu là 5 triệu đồng và thời gian chậm nộp 10 ngày, khoản tiền này sẽ là 15.000 đồng.

Tiền chậm nộp tiếp tục tăng theo số ngày quá hạn. Do đó, người dân cần chủ động thanh toán để tránh kéo dài khoản nợ thuế và làm tăng số tiền phải nộp.

Có được nộp thuế thay hay không?

Đối với người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản eTax Mobile, người thân trong gia đình có thể hỗ trợ thực hiện việc nộp thuế.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, người nộp thay đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, chọn nhóm chức năng nộp thuế, tiếp tục chọn “Nộp thuế thay” và mục “Theo khoản nộp/Lệ phí trước bạ”.

Duy Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có gia đình doanh nhân với 2 người con thành đạt: Con trai SN 1982 nay là TGĐ, trước tự đạp xe đến trường, tự nộp hồ sơ du học Mỹ, doanh nghiệp gắn với gia đình hiện vận hành 12 tòa văn phòng

Việt Nam có gia đình doanh nhân với 2 người con thành đạt: Con trai SN 1982 nay là TGĐ, trước tự đạp xe đến trường, tự nộp hồ sơ du học Mỹ, doanh nghiệp gắn với gia đình hiện vận hành 12 tòa văn phòng Nổi bật

Không vô địch, Nguyễn Huy Quang Minh - Á quân Olympia 2026 vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả

Không vô địch, Nguyễn Huy Quang Minh - Á quân Olympia 2026 vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả Nổi bật

Siêu dự án giao thông hơn 150.000 tỷ đồng thi công suốt 8 năm vẫn tiếp tục chậm tiến độ đến 2031, người dân ngán ngẩm: "Không biết còn có thể trụ được bao lâu"

Siêu dự án giao thông hơn 150.000 tỷ đồng thi công suốt 8 năm vẫn tiếp tục chậm tiến độ đến 2031, người dân ngán ngẩm: "Không biết còn có thể trụ được bao lâu"

14:02 , 02/11/2026
Đứa trẻ kiếm được nhiều tiền trong tương lai thường có 3 đặc điểm rất rõ ràng: Có 1 cũng rất đáng mừng

Đứa trẻ kiếm được nhiều tiền trong tương lai thường có 3 đặc điểm rất rõ ràng: Có 1 cũng rất đáng mừng

13:56 , 02/11/2026
Từ năm 2027, những người sinh vào năm sau có thể hưởng thêm 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện và cách nhận ra sao?

Từ năm 2027, những người sinh vào năm sau có thể hưởng thêm 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện và cách nhận ra sao?

13:46 , 02/11/2026
Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng sàn gỗ

Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng sàn gỗ

13:31 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên