Chỉ còn đúng hôm nay, tất cả người dân có sổ đỏ lưu ý

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, từ năm thứ hai trở đi, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được nộp một lần mỗi năm, chậm nhất vào ngày 31/10. Tuy nhiên, năm nay ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11.

Đối với lần nộp thuế đầu tiên, thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế khai điều chỉnh, thời hạn cũng được tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành.

Tính tiền chậm nộp như thế nào?

Theo Luật Quản lý thuế 2025, tiền chậm nộp được tính ở mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế còn thiếu. Vì vậy, nếu không hoàn thành nghĩa vụ đúng hạn, từ ngày 3/11, người dân sẽ bắt đầu phải chịu khoản tiền này.

Công thức tính tiền chậm nộp như sau:

Số tiền thuế còn thiếu × 0,03% × số ngày chậm nộp.

Chẳng hạn, với khoản thuế phải nộp 1 triệu đồng, nếu chậm 10 ngày, tiền chậm nộp phát sinh là 3.000 đồng. Nếu số thuế còn thiếu là 5 triệu đồng và thời gian chậm nộp 10 ngày, khoản tiền này sẽ là 15.000 đồng.

Tiền chậm nộp tiếp tục tăng theo số ngày quá hạn. Do đó, người dân cần chủ động thanh toán để tránh kéo dài khoản nợ thuế và làm tăng số tiền phải nộp.

Có được nộp thuế thay hay không?

Đối với người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản eTax Mobile, người thân trong gia đình có thể hỗ trợ thực hiện việc nộp thuế.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, người nộp thay đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, chọn nhóm chức năng nộp thuế, tiếp tục chọn “Nộp thuế thay” và mục “Theo khoản nộp/Lệ phí trước bạ”.