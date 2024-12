Chỉ còn hôm nay để nhận ưu đãi lãi suất tiền gửi cộng thêm đến 1,6%/năm từ ACB

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1-3 tháng cho phép người gửi linh hoạt và tối ưu hóa khoản tiền nhàn rỗi thành một khoản lợi nhuận hấp dẫn chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là một trong những ưu đãi hấp dẫn mà ngân hàng ACB dành cho khách hàng cá nhân khi đăng ký xác thực sinh trắc học.

Xác thực sinh trắc học tại ACB để không bỏ lỡ nhiều ưu đãi hấp dẫn từ ngân hàng

Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm và giao dịch của người dân ngày càng nhiều, đặc biệt là giao dịch trực tuyến. Trong bối cảnh đó, đăng ký sinh trắc học là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn khi khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến. Việc trì hoãn hoạt động đăng ký không chỉ khiến người dùng đối mặt với rủi ro giao dịch gián đoạn từ ngày 1/1/2025 mà còn có thể bỏ lỡ cơ hội nhận những ưu đãi tốt nhất từ các nhà băng.



Trước đó Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17 và 18/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định mọi giao dịch chuyển tiền online, thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ/chạm... sẽ không thể thực hiện nếu chủ tài khoản chưa xác thực sinh trắc học. Đây được hiểu là yêu cầu bắt buộc đối với khách hàng có sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trong trường hợp chủ tài khoản chưa xác minh sinh trắc học với ngân hàng thì chỉ có thể nạp/rút/chuyển khoản tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng.

Hơn nữa, các giao dịch khác trên tài khoản và thẻ mà trước đây vẫn có thể thực hiện trực tuyến như thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ/chạm, thanh toán trực tuyến trên các trang thương mại điện tử, giao dịch ví điện tử đều không thể thực hiện được nếu chủ sở hữu tài khoản, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chưa xác thực sinh trắc học. Quy định này đã được nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh truyền thông cho khách hàng trong thời gian vừa qua.

Khách hàng có thể chọn đăng ký xác thực sinh trắc học ngay trên ACB ONE hoặc đến chi nhánh/PGD gần nhất

Với vai trò tổ chức tín dụng luôn đặt an toàn bảo mật của khách hàng lên hàng đầu, trong thời gian qua, ACB đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng đăng ký xác thực sinh trắc học được thuận tiện ngay trên ứng dụng ACB ONE và trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch ACB. Riêng đối với những khách hàng sử dụng điện thoại không có chức năng đọc NFC để đăng ký xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ACB ONE, ngân hàng khuyến khích khách hàng đến trực tiếp các quầy giao dịch để được nhân viên hỗ trợ.



Theo các chuyên gia, việc xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng là giải pháp công nghệ giúp tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng. Công nghệ này giúp đảm bảo xác nhận chính chủ trong giao dịch trực tuyến, hạn chế và ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro phát sinh từ tội phạm công nghệ, lừa đảo và chiếm đoạt thông tin khách hàng, thông tin tài khoản, góp phần hạn chế các vụ việc lừa đảo có thể xảy ra do không xác minh được tính chính chủ của các giao dịch trực tuyến.

Trong một dữ liệu công bố hồi tháng 10/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sau 2 tháng triển khai xác thực sinh trắc học (kể từ 1/7/2024), số lượng vụ việc khách hàng bị lừa đảo mất tiền trong tháng giảm khoảng một nửa trong tháng 8/2024 và số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm khoảng 72% so với trung bình 7 tháng đầu năm 2024.

Ngay bây giờ, khách hàng có thể thực hiện đăng ký xác thực khuôn mặt ngay trên ứng dụng ACB ONE (phiên bản từ 3.33.0) hoặc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch ACB. Chi tiết về chương trình ưu đãi tiền gửi online, khách hàng liên hệ Contact Center: 028 38 247 247.