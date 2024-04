Chị đại Thu Phương về chung 1 nhà với "phù thủy âm nhạc" - người đứng sau giúp "See tình" vươn tầm thế giới

Vào ngày 8/4/2024, công ty quản lý nghệ sĩ và sản xuất âm nhạc mang tên VMAS tổ chức sự kiện giới thiệu loạt dự án "khủng" trong năm 2024, đồng thời công bố những nghệ sĩ mới của công ty. Đây chính là "phát súng" đầu tiên, khởi đầu một năm hứa hẹn nhiều hoạt động bùng nổ của các nghệ sĩ trong công ty để cống hiến cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Tại sự kiện, anh Phan Anh – nhà sáng lập VMAS, một nhà báo - nhà sản xuất kỳ cựu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông giải trí nhấn mạnh về mô hình hoạt động của VMAS.



Theo đó, công ty hướng đến việc đào tạo và xây dựng nghệ sĩ với hình tượng cụ thể, đưa ra các quy chuẩn về âm nhạc, hình ảnh, truyền thông để bổ trợ cho các hình tượng đó. VMAS xây dựng một hệ sinh thái đặt trọng tâm vào công ty quản lý và nhà sản xuất âm nhạc. Về các dự án nổi bật của công ty trong năm 2024, anh Phan Anh chia sẻ: "Tôi hy vọng với chiến lược và quy trình vận hành của công ty, VMAS sẽ góp phần giúp nền giải trí Việt Nam thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn"

Trong dịp này, VMAS cũng chính thức công bố các tên tuổi đình đám mới gia nhập:

Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP – người đứng sau thành công của "See tình"

Sự kiện đánh dấu hành trình phát triển của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP sau 5 năm hoạt động. Từ những chàng trai trẻ "không là ai cả", với nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, họ đã gặt hái được những thành tựu đáng kể và trở thành tên tuổi được săn đón nhất làng nhạc Việt.

DTAP tạo ra "Để Mị nói cho mà nghe" vào năm 2019 - ca khúc đầu tiên được sáng tác ngay sau khi nhóm thành lập, đã mang đến một "cú nổ" và đó cũng chính là bước ngoặt cho sự nghiệp. Sau thành công của album "Hoàng" được ra mắt vào năm 2019, nhóm tiếp tục giữ vững phong độ, tạo nên album "LINK" trong năm 2022 gây tiếng vang chẳng kém. Đặc biệt, bản hit "See tình" đã tạo ra một hiện tượng viral trên toàn cầu, mang tên tuổi DTAP vươn xa thế giới.

DTAP là nhà sản xuất âm nhạc làm việc theo teamwork (mô hình nhóm) nổi bật tại Việt Nam. Với 3 cái đầu xuất phát điểm là dân kinh tế, DTAP "làm nhạc như làm toán" áp dụng khoa học vào nghệ thuật. Tại sự kiện, DTAP chia sẻ về các quy trình cơ bản trong cách vận hành và mục tiêu hướng đến, bao gồm: tối ưu hoá cá tính độc bản, chuyên môn hoá quy trình sản xuất, chuyên nghiệp hoá âm nhạc trình diễn, bản địa hoá xu hướng và quốc tế hoá bản ghi.

20 giải thưởng âm nhạc, 99 nghệ sĩ, 25 nhãn hàng hợp tác, 12 chương trình âm nhạc, 3 album phòng thu, 61 ca khúc sáng tác, hơn 400 bản hoà âm phối khí,... là những con số "biết hát" của nhóm trong suốt 5 năm kể từ khi debut. Có thể thấy chưa năm nào là năm "nghỉ ngơi" của DTAP. "Ba chàng lính ngự lâm" luôn ghi điểm trong lòng công chúng và giới chuyên môn bởi những sản phẩm âm nhạc chất lượng qua mỗi năm.

Nhóm INUS - thế hệ sản xuất âm nhạc tiếp nối

Sự đầu tư của "bộ ba phù thuỷ âm nhạc" không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất mà còn về con người. Tại buổi họp báo, công ty VMAS cũng giới thiệu thế hệ tiếp nối đang được chính 3 chàng trai tài năng DTAP đào tạo và rèn luyện theo mô hình làm việc nhóm.

Nhóm INUS đã trải qua 2 năm rèn luyện với nhiều cơ hội tham gia sản xuất các dự án lớn nhỏ của DTAP như chương trình Vietnam Idol, Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng, album Vũ trụ Cò bay,... Với 7 cá tính âm nhạc khác nhau, đảm nhận các vị trí quan trọng tương ứng với các khâu trong quy trình sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, INUS là câu trả lời tiếp theo của DTAP trong hành trình tìm kiếm, đào tạo những nghệ sĩ chuyên môn hoá về sản xuất âm nhạc sau thành công của Ninja Z - thực tập sinh đầu tiên của DTAP giành quán quân The Heroes 2021 cùng nam ca sĩ Erik.

Phương Mỹ Chi - từ cô bé dân ca đến nghệ sĩ GenZ đa năng

Vào tháng 11/2022, Phương Mỹ Chi chính thức "về chung nhà" với nhóm DTAP, dưới sự quản lý của công ty VMAS. Cô cũng công bố thành lập công ty giải trí riêng PMC Entertainment (công ty con của VMAS) do chính cô điều hành ở độ tuổi 19.

Sau hơn 1 năm gắn bó cùng VMAS, cô đã cho khán giả thấy hình ảnh một New me - New Chi trong năm 2023. Phương Mỹ Chi thành công trong việc chuyển mình, thay đổi bứt phá từ hình ảnh lẫn âm nhạc, từ một cô bé dân ca đến nữ ca sĩ GenZ đa năng khi có thể vừa hát, trình diễn vũ đạo, diễn xuất và vừa tham gia sáng tác. Năm 2023, Phương Mỹ Chi phát hành album "Vũ trụ Cò bay" - album đánh dấu hành trình âm nhạc bền bỉ trong một thập kỷ. Album nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới chuyên môn và sự đón nhận, yêu mến của khán giả.

Năm 2023 còn để lại một cột mốc đáng nhớ với Phương Mỹ Chi khi cô tổ chức showcase "Vũ trụ Cò bay" chỉ sau 1 tuần phát hành album. Được ví như một lớp học ngữ văn, showcase đã khiến hơn 3000 khán giả có mặt ngày hôm đó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi được đi qua từng tác phẩm văn học nổi tiếng, hòa vào không gian âm nhạc dân gian nhưng vô cùng hiện đại.

"Chị đại" Thu Phương "về chung nhà" VMAS

Sự kiện gây bất ngờ khi VMAS chính thức chào đón gương mặt mới đó chính là "Chị đẹp - Chị đại" Thu Phương. Với gần 40 năm tham gia nghệ thuật, ca sĩ Thu Phương được xếp vào "chiếu trên" cùng ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Mỹ Linh vì sự từng trải trong nghề.

Độc lập, cá tính, bản lĩnh, mạnh mẽ, chân thành và vô tư, đó là những gì mọi người nhớ về "chị đại" Thu Phương. Là một nữ trầm siêu hiếm của làng nhạc Việt, ca sĩ Thu Phương được khán giả mong chờ về sự tái xuất với những dự án âm nhạc bùng nổ khi giờ đây nữ ca sĩ đã trở thành một gia đình cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP và Phương Mỹ Chi.

Tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" ở tuổi 51, ca sĩ Thu Phương gây ấn

tượng với khán giả bởi tài năng ca hát và giọng ca nội lực. Nữ ca sĩ cũng gửi đến khán giả yêu thích Thu Phương qua chương trình và những khán giả lâu năm bằng album kết hợp với nhóm DTAP mang tên "Một nghìn chín trăm hồi đó". Album là sự kết nối giữa nhiều thế hệ âm nhạc, khi những ca khúc huyền thoại vốn đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Thu Phương vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000 được thổi vào một làn gió thời đại. Những bản phối hoàn toàn .ới của DTAP mang đến một không gian âm nhạc hiện đại nhưng sâu lắng và đầy hoài niệm.

Album "Một nghìn chín trăm hồi đó" cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của tiền bối Thu Phương và thế hệ trẻ DTAP khi về chung một nhà VMAS. Các bài hát được làm

mới bởi tinh thần âm nhạc của những người trẻ và sự bản lĩnh, không ngại bứt phá của ca sĩ Thu Phương. Album sẽ được phát hành vào 20h ngày 12/4/2024.