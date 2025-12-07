Chỉ dấu gì đang chờ đợi nhà đầu tư chứng khoán?

Chứng khoán trong nước ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp. VN-Index cũng giữ chuỗi 8 phiên tăng lên mức 1.741 điểm. Động lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup, khi VIC và VPL bứt phá mạnh và đóng góp phần lớn vào mức tăng của chỉ số.

Sắc xanh của thị trường tuy rõ nét nhưng độ rộng lại nghiêng về chiều giảm, cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong khi bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm, nông nghiệp, bất động sản và truyền thông hồi phục tích cực với thanh khoản cải thiện, thì dầu khí, thủy sản, dệt may và logistics điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng trước đó. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt khiến nhịp tăng của VN-Index mang tính “kéo trụ” hơn là lan tỏa.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng sau 18 tuần liên tiếp bán ròng.

Một điểm sáng quan trọng trong tuần là khối ngoại quay trở lại mua ròng sau 18 tuần liên tiếp bán ròng, với giá trị hơn 4.400 tỷ đồng trên HoSE. Lực mua tập trung mạnh vào VPL, MBB, MWG, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các cổ phiếu như VHM, VCB, ACB vẫn chịu áp lực bán ròng.

Trong bối cảnh vĩ mô, thị trường chịu tác động nhất định từ tín hiệu tăng của mặt bằng lãi suất. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 7,48% - cao nhất trong 3 năm, Ngân hàng Nhà nước cũng nâng lãi suất mua kỳ hạn OMO lên 4,5%. Điều này phản ánh nhu cầu thanh khoản căng hơn trong giai đoạn cuối năm, có thể khiến dòng tiền trên thị trường chứng khoán thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Dù vậy, nhìn tổng thể, giới phân tích cho rằng, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được củng cố khi VN-Index đứng vững trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và đang hướng dần về vùng kháng cự mạnh 1.750 - 1.800 điểm. Thị trường vẫn vận động theo dạng “zích zắc”, nhưng trạng thái tích lũy được duy trì và dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện ở nhiều nhóm ngành sau thời gian dài điều chỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - nhận định, VN-Index về mặt điểm số đang có diễn biến vô cùng tích cực với 8 phiên tăng điểm liên tiếp, cũng như tiệm cận lại vùng đỉnh thời đại 1.79x nhưng đa số nhà đầu tư đang trải qua giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng” khá khó chịu. Đà tăng chung chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup và Vietjet

Các nhóm dẫn dắt giai đoạn đầu tuần như ngân hàng , bán lẻ hay thực phẩm - đồ uống đều suy yếu trong hai phiên cuối tuần, cho thấy áp lực chốt lời gia tăng mạnh khi VN-Index tiếp cận vùng cản quan trọng. Những nhóm có độ nhạy cao với thị trường như chứng khoán hay bất động sản vẫn đang trong quá trình tạo đáy và chưa thể đóng góp nhiều cho chỉ số.

VN-Index đang giữ mạch tăng 8 phiên liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự 1.750 điểm.

Theo ông Phong, xu hướng tăng của thị trường đang duy trì khá vững, bất chấp nhiều tín hiệu kém tích cực từ vĩ mô như thanh khoản VNĐ bị siết chặt, lãi suất liên ngân hàng tăng vọt trên 7%, hay việc một số ngân hàng bắt đầu nâng lãi suất huy động và cho vay. Những yếu tố này cho thấy mặt bằng thông tin tiêu cực đã được thị trường phản ánh toàn bộ, giúp VN-Index xác lập đáy trung hạn tại vùng 1.580 điểm vào ngày 10/11.

Bên cạnh đó, loạt động thái hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước như mua USD giao ngay, bán kỳ hạn lại cho ngân hàng thương mại, hay nâng lãi suất OMO lên 4,5% cũng góp phần ổn định tỷ giá và cải thiện tâm lý thị trường.

Dù đã tạo đáy thành công, nhiều khả năng thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá trong thời gian còn lại của năm 2025, mà phải cần thêm thời gian tích lũy. Nhà đầu tư đã bắt đáy thành công nên cân nhắc chốt lời một phần để bảo toàn thành quả.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Asean nhận định, VN Index sẽ diễn biến rung lắc do ảnh hưởng của lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử. Hỗ trợ gần là khu vực 1.720 +/- trong khi kháng cự gần là ngưỡng giá 1.760 - 1.770.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ - tiêu dùng… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 – 2026.