“Chị đẹp” Hồng Nhung lần đầu song ca cùng một “Anh tài” trên du thuyền 5 sao, tiết lộ gây chú ý về bạn trai ngoại quốc

Với Diva Hồng Nhung, Giao Lộ Thời Gian - Love In The Bay là một thử thách Hồng Nhung đặt ra cho bản thân khi lần đầu tiên hợp tác cùng Bùi Công Nam. Những năm trở lại đây, giọng ca “Thuở Bống Là Người” không ngừng cập nhật xu hướng âm nhạc mới của thế hệ trẻ. Với cô, âm nhạc hiện đại thể hiện một cách đúng nhất nhân sinh quan và tâm hồn của giới trẻ ngày nay. Vì vậy, được hát nhạc trẻ cùng các nghệ sĩ trẻ là điều Hồng Nhung cảm thấy may mắn.

Xuất hiện trên du thuyền 5 sao giữa vịnh Hạ Long, nữ ca sĩ đã mang đến loạt ca khúc kinh điển: Bên Em Là Biển Rộng, Tiếng Sóng Biển, Mashup Biển Nhớ - Tình Nhớ (Trịnh Công Sơn), Cát Bụi hay Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Cô hài hước chia sẻ, khi còn nhỏ cô đã được hát với những “cây đa cây đề”, những đàn anh đàn chị lớn như ca nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; đến khi “không còn bé nữa” thì được làm việc với các em vừa trẻ vừa năng động.

Chia sẻ một trong những lí do khiến Hồng Nhung không nhận lời mời tham gia Giao lộ thời gian những mùa trước đây là vì “sợ” màn đổi hit, phải thể hiện những bài hát vốn dĩ đã gắn liền với tên tuổi của người ca sĩ khác. Trong khi đó, Bùi Công Nam cũng ngỡ ngàng khi được giao cho một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết dành riêng cho chị Bống.

Bống Không Là Bống được trình diễn bởi anh tài Bùi Công Nam đã hoàn toàn chinh phục khán giả cùng những tràng pháo tay không ngớt. Đặc biệt, nữ diva còn dành lời khen cho “chủ tiệm nui” khi đã gửi tặng chị Bống một phần sáng tác thêm - điều mà chưa ai dám làm trên nhạc Trịnh Công Sơn. Cả hai cũng đã có những màn song ca trọn vẹn với những ca khúc Giọt Sương Trên Mí Mắt, Mashup Ở Trọ - Thằng Cuội…

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ cũng dành sự trân trọng đối với tất cả những người đã và đang phải chịu những hậu quả, mất mát do cơn bão Yagi đi qua, đặc biệt là những thiệt hại về con người.

Hiện tại, Hồng Nhung đã lên kế hoạch kết hợp cùng cháu trai là producer Lope Phạm và ca sĩ Indie Trung Trần để cho ra mắt ca khúc Tự Hỏi vào cuối năm nay. Ca khúc có lời hát mang tâm tư của hai thế hệ về những câu chuyện cuộc sống. Cùng với đó, cô cũng sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc về Hà Nội, kết hợp cùng rapper BigDaddy để thể hiện khả năng hát kết hợp rap của mình.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồng Nhung đang tận hưởng hạnh phúc bên 2 con và bạn trai ngoại quốc Gerhard Heusch, một kiến trúc sư người Đức. Hồng Nhung và bạn trai có nhiều sở thích chung trong cuộc sống, nghệ thuật và thể thao. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi hai con lớn lên và gần gũi với anh Gerhard Heusch như một người cha. Anh không chỉ dạy cho hai bé nhà Hồng Nhung biết cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi thể thao mà còn hướng dẫn những kỹ năng sống, giúp hai bạn nhỏ tự lập hơn.

Nhiều năm trở lại đây, khán giả không khó để nhận ra Hồng Nhung trẻ trung trông thấy cả về nhan sắc, vóc dáng và phong cách thời trang. Cô thừa nhận mình là một người yêu thời trang. Đặc biệt sau 2 năm sống tại Paris, cô hiểu thêm về nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Nữ ca sĩ khẳng định: “Trang phục không phải để khoe thương hiệu mà là một kiểu ngôn ngữ thể hiện con người và tâm hồn của người mặc”. Với Hồng Nhung, trang phục còn thể hiện quan điểm và triết lý sống. Vì vậy, cô nhận mình đôi khi “ăn mặc không giống ai” và sợ nhất khi có người nhận xét mình có cách ăn mặc giống với nhiều người. Nữ ca sĩ tiết lộ cô vẫn còn giữ những bộ trang phục có tuổi đời từ 30 đến 35 năm vì được nhiều người khen đẹp, trong đó có cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.