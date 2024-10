"Chị đẹp" này từng cách 2-3 ngày lại đi mua cả cây vàng, hiếm ai sau biến cố hôn nhân dạy con khéo được như thế!

Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 đang thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả. Một cái tên gây bất ngờ khi tham gia chương trình năm nay chính là ca sĩ Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, chị được gọi là "nữ hoàng rock", nổi tiếng với các ca khúc như I Hate Myself for Loving You, The House of Rising Sun,... Trong chương trình Đời nghệ sĩ năm 2021, Ngọc Ánh từng hé lộ cát-sê đi hát thời đỉnh cao "khủng" đến mức phải gom lại mua vàng để tiện tích trữ. Khoảng 2 đến 3 ngày một lần, nữ nghệ sĩ lại ra chợ mua vàng và mỗi lần mua thì phải "tính cây vàng chứ không tính chỉ vàng".

Vào thời hoàng kim, Ngọc Ánh thường chạy show từ 8h sáng và kết thúc vào 2h sáng hôm sau. Mỗi lần đi diễn về, cát-sê của chị được đổ ra giữa nhà cho 4-5 người ngồi cột lại từng bó, bỏ vào tủ vì không có thời gian đếm. Đến dịp Tết, bầu show đứng xếp hàng ở nhà chị để đặt cọc tiền mời bằng được "nữ hoàng rock" đi hát.

Ca sĩ Ngọc Ánh

Về đời tư, nữ ca sĩ kết hôn lần đầu vào khoảng năm 1996, vài năm sau ly hôn. Cuối thập niên 1990, chị kết hôn lần hai cùng một Việt kiều Canada và sang nước ngoài sống. Ở hải ngoại, chị tiếp tục ca hát. Năm 2013, ca sĩ đưa con gái về nước sau khi ly hôn.

Con gái của "nữ hoàng nhạc rock" với người chồng thứ hai tên Angela, là sinh viên khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Về chuyện dạy con, Ngọc Ánh có nhiều chia sẻ khiến khán giả dành tặng lời khen.

Dù ly hôn vẫn dạy con yêu quý bố

Được biết, ở cuộc hôn nhân thứ 2, nữ ca sĩ bị bạn đời phản bội ngay khi vừa sinh con gái Angela. Điều này khiến chị mất niềm tin, "vỡ mộng". Khi con gái 4 tuổi, cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc.

Sau khi chia tay, Ngọc Ánh và người chồng thứ 2 vẫn duy trì tình bạn, đối xử văn minh với nhau. Khi có dịp, "nữ hoàng nhạc rock" đều sắp xếp để con gái đi chơi cùng bố, hoặc tổ chức những bữa cơm cùng chồng cũ và họ hàng thân thiết.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi vẫn luôn dạy con yêu quý ba vì ba vẫn gửi tiền nuôi con. Và con là kết quả của tình yêu giữa ba và mẹ dù rằng ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Dẫu bây giờ hạnh phúc không trọn vẹn nhưng con vẫn luôn giữ mối quan hệ với ba vì ba là ba của con".

Ngọc Ánh luôn dặn con không được thù hận, phải yêu thương và giữ mối quan hệ tốt với ba ruột.

Được biết, "nữ hoàng nhạc rock" luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Trong cuộc sống, chị luôn tôn trọng quyền lựa chọn định hướng tương lai của con gái. Với lĩnh vực nghệ thuật, mỗi khi cần, Ngọc Ánh sẽ cùng con phân tích, góp ý để bé có thể hiểu sâu hơn về tác phẩm, tác giả và nhân vật mà mình đang nghiên cứu. Những khi con gái diễn báo cáo, "nữ hoàng nhạc rock" luôn có mặt động viên tinh thần con.

Ngọc Ánh tự hào chia sẻ, Angela rất hiểu chuyện, trưởng thành và luôn khiến mẹ an tâm. Ngoài ra, cô bé cũng học giỏi và có năng khiếu.