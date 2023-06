Chỉ điểm dự án tiềm năng cho các nhà đầu tư tại Tây Bắc Hải Dương

Vị trí trung tâm của trung tâm



Huyện Nam Sách là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Hải Dương, đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương với Bắc Ninh, hành lang phát triển dọc Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37; đồng thời là đô thị vệ tinh của thành phố Hải Dương.

Nam Sách Central Point nằm ở trung tâm thị trấn Nam Sách, kết nối trực tiếp với 2 tuyến đường huyết mạch của thị trấn là Nguyễn Đức Sáu và Trần Phú. Sở hữu vị trí đắt giá, "trung tâm của trung tâm" huyện Nam Sách, thuận tiện di chuyển đến thành phố Hải Dương và một số huyện thị lân cận, dự án có tiềm năng phát triển vô cùng lớn trong tương lai.

Khu đô thị nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn đang được quy hoạch của tỉnh Hải Dương như: Khu công nghiệp An Phát 1, An Phát 2… do đó được thừa hưởng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Kết hợp cùng tiện ích nội – ngoại khu đa dạng như quảng trường rộng gần 2ha, công viên, hồ điều hoà, trường học, bệnh viện… khu đô thị đảm bảo các nhu cầu an sinh xã hội của cư dân.



Đa dạng mô hình kinh doanh

Dòng sản phẩm chính tại Nam Sách Central Point là đất nền liền kề, biệt thự. Đất nền liền kề với số lượng 1.252 lô, diện tích 74,75 – 168m2, thích hợp kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt 66 lô đất nền biệt thự tại dự án là không gian sống xanh đẳng cấp, khẳng định vị thế thượng lưu của gia chủ.

Liền kề Nam Sách Central Point sở hữu thiết kế mặt tiền rộng, trên các trục đường lớn kết nối với tuyến đường huyết mạch Trần Phú – Nguyễn Đức Sáu, thích hợp để phát triển đa dạng các mô hình kinh doanh: dịch vụ lưu trú, dịch vụ mua sắm – giải trí - ẩm thực, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời hấp dẫn dành cho những nhà đầu tư sành sòi.

Phối cảnh trung tâm thương mại tại khu đô thị Nam Sách Central Point

Mô hình dịch vụ lưu trú, cho thuê các căn hộ dịch vụ, chung cư mini với thiết kế hiện đại cung cấp không gian sống cho các chuyên gia, kỹ sư cao cấp tại các khu công nghiệp Nam Sách, An Phát 1, An Phát 2... Hệ thống phòng cho thuê đáp ứng nhu cầu cho ở cho công nhân ở các tỉnh thành khác đến các khu công nghiệp Nam Sách, An Phát 1,2 làm việc



Mô hình kinh doanh dịch vụ mua sắm – giải trí - ẩm thực phù hợp với định hướng phát triển Nam Sách Central Point trở thành "Phố ẩm thực, vui chơi giải trí mới" tại trung tâm Nam Sách. Nhà hàng, quán Cafe, cửa hàng thời trang… phục vụ trực tiếp cho 5.200 cư dân khu đô thị Nam Sách Central Point.

Mô hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với các Spa, phòng khám Health Clinic, phòng tập Gym, Yoga… cung cấp các dịch vụ chất lượng cho giới trẻ, phụ nữ tại thị trấn Nam Sách. 5.200 cư dân tại dự án sẽ là nguồn khách hàng lớn cho các mô hình kinh doanh tại dự án.

Sản phẩm tiềm năng với chính sách bán hàng hấp dẫn

Liền kề Nam Sách Central Point là một sản phẩm đầu tư tiềm năng, sở hữu 8 lợi thế độc tôn: Vị trí trung tâm của trung tâm; Quy hoạch đồng bộ, bài bản nhất Nam Sách; Pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay; Trải nghiệm tiện ích 2 tầng đa dạng, dành cho mọi lứa tuổi; Quảng trường trung tâm lớn nhất Nam Sách; 100% hạ tầng tiện ích đã đi vào hoạt động; Phố thương mại đầu tiên tại Nam Sách; Hồ điều hoà nước ngọt rộng 2ha, lớn nhất Nam Sách. Giá bán Liền kề Nam Sách Central Point chỉ từ 1,3 tỷ/lô; lựa chọn thanh toán linh hoạt: thanh toán 1 lần 100% giá trị lô đất được tặng quà giá trị bằng tiền mặt là 20.000.000 VNĐ; thanh toán 4 đợt giúp nhà đầu tư chủ động về tài chính.

Đặc biệt, khách hàng mua sớm trước 17h ngày 24/06/2023 và là 15 khách hàng đầu tiên chốt cọc thành công và nộp tiền các đợt theo đúng tiến độ của chủ đầu tư được tặng 25 triệu/lô giao dịch thành công; 15 khách hàng tiếp theo chốt cọc thành công và nộp tiền các đợt theo đúng tiến độ của chủ đầu tư được tặng 20 triệu/lô giao dịch thành công; 15 khách hàng tiếp theo chốt cọc thành công và nộp tiền các đợt theo đúng tiến độ của chủ đầu tư được tặng 15 triệu/lô giao dịch thành công.

Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (Nam Sách Central Point)

Chủ đầu tư: Liên Danh công ty TNHH Hoàng Thanh & Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh

Đơn vị phân phối: Global Housing D (GHD)

Hotline: 0782 434 434

Website: namsachcentralpoint.vn

Fanpage: Nam Sách Central Point