Chị gái Phó Chủ tịch Hòa Phát muốn bán sạch cổ phần HPG đang nắm giữ

Trong thông báo mới nhất, bà Trần Thị Phương Liên đã đăng ký bán ra gần 274 nghìn cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) thuộc sở hữu, tương đương tỷ lệ 0,005% vốn. Đây là toàn bộ số cổ phần bà Liên nắm giữ tại Hòa Phát.

Mục đích giao dịch là để cơ cấu tài chính cá nhân. Dự kiến giao dịch được thực hiện từ 30/3 đến 28/4/2023, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo thị giá kết phiên 24/3 của HPG là 20.400 đồng/cp, bà Liên có thể thu về gần 6 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ trên.

Bà Liên là chị gái ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. Hiện ông Trần Tuấn Dương đang sở hữu gần 135 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 2,31% vốn.

CTCP Tập đoàn Hoà Phát đã công bố báo cáo thường niên năm 2022, ghi nhận doanh thu năm 2022 chỉ đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021. Lợi nhuận cả năm 2022 chỉ 8.444 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch. Doanh thu của toàn Tập đoàn sụt giảm chủ yếu do ngành thép giảm 76% lợi nhuận và nông nghiệp giảm 92% lợi nhuận so với cùng kỳ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn Trần Đình Long, những biến động lớn về kinh tế, chính trị thế giới diễn ra trong năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hòa Phát. Trong cùng một năm mà ngành bất động sản từ nóng chuyển sang nguội dần và đóng băng vào cuối năm. Tỷ giá, lãi suất cũng lên cơn sốt chưa từng có và chỉ hạ nhiệt bớt vào tháng 12/2022.

Theo ông Long , năm 2023, dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên Hòa Phát sẽ luôn thận trọng, tự tin và vững bước tiến lên, phát huy tốt những lợi thế của mình.

Hòa Phát lên kế hoạch đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216ha. Kế hoạch trong 10 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển 10 khu công nghiệp bao gồm cả các khu công nghiệp hiện nay đang có.

Đối với mảng dự án nhà ở - khu đô thị, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các đại đô thị diện tích từ 300-500ha, đóng góp vào quá trình đô thị hóa các khu dân cư hiện hữu của địa phương. Các dự án bất động sản nhà ở - khu đô thị đang được nghiên cứu và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện.