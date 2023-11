Chi hơn 7 triệu thuê nhà sống 1 mình với thú cưng: Từng bị mèo cào sofa, phải đền tiền cho chủ nhà

Thuê nhà đầy đủ nội thất giúp tiết kiệm công sức và thời gian

Kim Huyền (23 tuổi, content creator) hiện đang thuê căn hộ 1 phòng ngủ 43m2 ở Gia Lâm, Hà Nội để sống 1 mình. Giá thuê khoảng 7,2 triệu đồng đã bao gồm cả phí dịch vụ 400 nghìn đồng. “Mình thuê căn đầy đủ nội thất, có sẵn cả các sản phẩm điện tử. Và căn của mình chủ cũ làm bên nội thất nên được thiết kế khá vừa vặn cả về tông màu cũng như nội thất. Do vậy, giá thuê cao hơn so với căn khác nhưng rất xứng đáng”.

Kim Huyền

Cô bạn hướng tới phong cách trang trí khá tối giản, không thêm thắt nhiều chi tiết nên chỉ sắm thêm một số món đồ decor nhỏ như đèn, sách và cây nhỏ. Kim Huyền cũng thích đồ đạc được cất gọn gàng kiểu giấu đồ nên ưu tiên chọn những tủ có nhiều hộc.

“Mình nghĩ trang trí phòng sẽ theo sở thích cá nhân và ngân sách riêng của mỗi người. Dù ít hay nhiều, mình nghĩ mỗi người vẫn có thể tự tạo điểm nhấn khi decor được dựa trên tính cách và sở thích khác nhau. Trung bình trong khoảng giá 3-5 triệu là mình đã có thể trang trí 1 căn phòng nhỏ xinh xắn”.

Không gian phòng khách

Bên cạnh đó, do đang nuôi thú cưng, khá nghịch khi còn bé nên điều Kim Huyền chú ý nhất lúc trang trí đó là sofa. Trước đây bạn mèo từng cào xước sofa nên cô bạn đã phải đền lại cho chủ nhà. Do vậy, Kim Huyền cho rằng mọi người nên mua vải bọc sofa, cây cối decor mini trên cao để tránh các bạn thú cưng làm rơi. Ban công cũng nên rào lại nếu nhà nuôi các bạn size nhỏ.

Mặt khác, đối với Kim Huyền, không gian sống đóng vai trò khá quan trọng vì chủ yếu thời gian làm việc và sinh hoạt của cô bạn đều ở trong nhà. “Và tuỳ vào mục đích sử dụng cũng như quan điểm của mỗi người mà họ sẽ cần chất lượng không gian ra sao. Mình quay dựng nấu ăn và nội dung xung quanh hoạt động hàng ngày nên mình thích không gian thoáng, cao tầng như chung cư để tiện cho công việc. Một không gian sạch, đẹp, và nhiều tiện nghi cũng giúp chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn”.

Khu vực bếp

Điều quan trọng là biết bản thân thuê nhà để làm gì

Nói về chuyện sống 1 mình, Kim Huyền đưa ra quyết định này phần lớn là do tính cách cá nhân, cô bạn rất thích có không gian riêng tự do. Do tính chất công việc phải quay chụp nhiều, cô bạn khá ngại và cũng sợ phiền tới bạn ở chung. Kim Huyền thường xuyên làm việc sớm khuya và đôi lúc khá ồn ào. Hơn thế nữa, bởi vì hiện tại đang nuôi bạn cún Corgi nên cô bạn cũng không cảm thấy quá buồn. Dù sống 1 mình tức là chi phí nhà sẽ hơn, Kim Huyền vẫn cho rằng đây là quyết định phù hợp nhất thời điểm hiện tại.

Theo Kim Huyền, yếu tố tiên quyết để đi đến lựa chọn thuê nhà là xem mục đích của mình cần thuê để làm gì rồi tính toán khả năng tài chính ra sao và chọn lựa 1 khu vực/phòng ốc cho phù hợp. “Nếu là người đi làm sáng đi tối về và cần nơi thư giãn sau ngày làm việc, bạn có thể lựa căn không cần quá tiện nghi để tiết kiệm chi phí. Sau đó, bạn chi tiền để decor theo mong muốn cá nhân. Còn những bạn làm việc tại nhà, cần không gian phục vụ cho công việc, bạn có thể cân nhắc những căn có yếu tố phù hợp với giá đắt hơn. Vì lúc này, nhà không chỉ là nơi để sinh hoạt bình thường mà còn là nơi để làm việc”.

Không gian ngủ

Với thâm niên chuyển nhà quá nhiều, Kim Huyền cho rằng có một vài điều mọi người cần lưu ý khi đi thuê nhà. Đối với những người lần đầu thuê, điều bạn cần làm đầu tiên là xác định mục đích cần thuê, vị trí có thuận tiện cho công việc không. Mọi người có thể lên các hội nhóm trên các nền tảng MXH tại khu vực đó tìm căn hộ hay phòng trọ để đỡ mất thời gian hơn. Bởi vì hiện tại nếu tự đi tìm bên ngoài, đến từng khu khá mất thời gian và khó để gặp được chủ nhà.

Bên cạnh đó, đừng quên xem xét kỹ về an ninh, phòng cháy chữa cháy nếu đi thuê trọ. “Còn về chung cư, mình cẩn thận nhất vấn đề tìm bạn môi giới để tránh nhiều trường hợp bị mất cọc tiền. Xem kỹ hợp đồng thuê nhà để tránh trường hợp bị mất quyền lợi hoặc có những điều khoản không rõ ràng, gây bất lợi cho người thuê nhà”.