Chị nông dân nuôi con "ăn gì thải nấy" làm thức ăn cho cây, thu lãi 2,6 tỷ đồng/năm

Đánh giá về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX do chị Hà làm Giám đốc, ông Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng cho rằng, đây là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ điển hình, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,2 lần so với sản xuất đại trà; năng suất và chất lượng sản phẩm được cải thiện, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.