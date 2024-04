Chi phí tăng cao, G-Automobile (GMA) báo lãi năm 2023 sụt giảm tới 99%

CTCP G-Automobile (MCK: GMA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với doanh thu thuần đạt 2.765,2 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 11,5 tỷ đồng về còn 376,9 triệu đồng. Đáng chú ý, các khoản chi phí của G-Automobile đồng loạt tăng cao. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận 58,4 tỷ đồng (tăng 3,3 lần); chi phí bán hàng ghi nhận 91,8 tỷ đồng (tăng 1,5 lần); chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 73 tỷ đồng (tăng 1,8 lần).

Kết quả, G-Automobile báo lãi năm 2023 giảm tới 99%, về còn “vỏn vẹn” 284,8 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của GMA. Ảnh chụp màn hình.

GMA cho biết, năm 2023 vẫn là một năm rất khó khăn của nên kinh tế nói chung và thị trường xe hơi nói riêng, đặc biệt như các dòng xe sang (như thương hiệu Mercedes Benz). Các hãng xe hơi tại Việt Nam đều đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giá giảm sâu để thu hút khách mua, tuy nhiên doanh số bán vẫn giảm sút. Đây là nhân tố chính dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế của đơn vị bị giảm mạnh.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu lợi nhuận gộp, chi phí tài chính, chi phí hoạt động đều tăng nhiều so với năm 2022 là do trong năm 2022 công ty đầu tư vào 2 công ty con là CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du và Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát, nên báo cáo tài chính năm 2022 chỉ hợp nhất kết quả kinh doanh của các công ty con kể từ thời điểm công ty mẹ nắm giữ quyền kiểm soát. Còn năm 2023 được hợp nhất đủ 12 tháng. Ngoài ra, năm 2022 đơn vị có khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, nhận cổ tức và thu nhập khác từ công ty con khi hợp nhất. Năm 2023 đơn vị không phát sinh các khoản thu nhập này. Tất cả các yếu tố trên đã “kéo” lợi nhuận năm 2023 của GMA sụt giảm tới 99%.

Tại thời điểm kết thúc năm 2023, tổng tài sản của G-Automobile đạt gần 1.339 tỷ đồng, giảm 14,5% so với số đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đang có 90,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 465 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 223,7 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2023, G-Automobile có tổng nợ phải trả ở mức 876 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính ghi nhận hơn 707 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP G-Automobile tiền thân là CTCP Enteco Việt Nam, thành lập năm 2011. Tháng 9/2022, CTCP Enteco Việt Nam đổi tên thành CTCP G-Automobile, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 200 tỷ đồng và tiến hành thực hiện tăng vốn sở hữu tại CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (Đại lý Ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz Việt Nam tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung) từ 4,1% lên 55%. GMA đã chi 183,24 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này và chính thức ghi nhận An Du là công ty con kể từ ngày 12/9/2022.

Đến ngày 1/12/2022, GMA đồng loạt bán ra toàn bộ 24% vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân (Đại lý Mitsubishi đầu tiên có mặt tại Miền Bắc) và toàn bộ 49% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên với giá trị chuyển nhượng lần lượt là 7,296 tỷ đồng và 13,306 tỷ đồng. Ngược lại, GMA hoàn thành việc mua vào phần vốn góp chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát, tương đương 27 tỷ đồng.

Nhờ hợp nhất công ty con, quy mô doanh thu và tài sản của GMA đã tăng mạnh ngay trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, GMA ghi nhận doanh thu tăng từ 103,2 tỷ đồng lên 1.863,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 18 lần so với năm trước và lãi sau thuế ghi nhận tăng 4,9 lần, lên mức 26,7 tỷ đồng. Quy mô tài sản cũng mở rộng từ 109,7 tỷ đồng lên 1.573,1 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 14 lần so với năm 2021.