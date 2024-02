Chi phí tình ái trong ngày lễ Valentine là bao nhiêu?

Theo USA Today, chi tiêu cho ngày Valentine từng đạt đỉnh là 27,4 tỉ USD vào năm 2020.

Người tiêu dùng ở độ tuổi từ 35 đến 44 dự kiến chi nhiều nhất cho những người quan trọng đối với họ.

Chi tiêu cho ngày Valentine từng đạt đỉnh là 27,4 tỉ USD vào năm 2020. Ảnh: Prosper Insights & Analytics

Theo nghiên cứu hằng năm, người Mỹ chi tiêu mức kỷ lục 14,2 tỉ USD dành cho các đối tác trong dịp lễ tình nhân, ước tính khoảng 101,84 USD/người. Năm ngoái, người Mỹ có xu hướng chi mạnh vào ngày Valentine không chỉ cho người yêu hoặc vợ/chồng mà còn cho bạn thân, đồng nghiệp và giáo viên.

Trong khi đó, ngày lễ tình nhân Valentine dự kiến khiến người tiêu dùng Thái Lan tốn nhiều tiền hơn trong năm nay do lạm phát vẫn ở mức cao. Cuộc khảo sát hằng năm về chi tiêu của người tiêu dùng cho lễ tình yêu do Trường ĐH Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) thực hiện cho thấy chi tiêu trong ngày lễ tình nhân năm nay sẽ vào khoảng 2,52 tỉ baht (69,9 triệu USD), tăng 5,4% so với năm 2023. Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 29-1 đến ngày 2-2 trên 1.250 người.

Một tiệm hoa tại Thái Lan. Ảnh: ThaiPBS

Về tổng chi tiêu, gần 3/4 số người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch kỷ niệm dịp đặc biệt này mặc dù dự kiến phải trả nhiều tiền hơn trong năm nay. Mức chi tiêu trung bình ước tính 2.125 baht mỗi người, cao hơn so với 1.848 baht/người vào năm 2023.



Theo đài Thai PBS World, kết quả cuộc khảo sát khác do hãng Visa công bố hôm 11-2 cho thấy mua sắm trực tuyến được hầu hết người tiêu dùng lựa chọn để mua quà tặng, trong đó quần áo và túi xách chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách quà tặng.

Gần 80% số người được khảo sát cho biết họ đang có ý định mua quà Valentine trực tuyến. Các lựa chọn mua sắm hàng đầu là tại các cửa hàng trực tuyến và thương mại điện tử (chiếm 57%) và nền tảng mạng xã hội (chiếm 20%).

Nghiên cứu do YouGov thực hiện trực tuyến trên 2.006 người tiêu dùng cũng cho thấy những món quà hàng đầu trong dịp lễ tình nhân bao gồm quần áo, túi xách và đồ trang sức (30%), tiếp đến là sôcôla (25%) và hoa (12%).