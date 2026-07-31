Nhà mái Nhật 1 tầng diện tích 120m² được bố trí 4 phòng ngủ cùng các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và nhà vệ sinh.

Đặc điểm của nhà mái Nhật

Điểm nổi bật của nhà mái Nhật là hệ mái có độ dốc vừa phải, thiết kế cân đối, thanh lịch và khả năng thoát nước tốt. So với mái Thái, mái Nhật có độ dốc thấp hơn nên mang lại vẻ đẹp hiện đại, hài hòa và tiết kiệm chi phí thi công hơn trong nhiều trường hợp.

Với diện tích 120m², nhà mái Nhật 1 tầng phù hợp với gia đình từ 5-7 thành viên hoặc gia đình nhiều thế hệ muốn sinh sống trên cùng một mặt sàn, thuận tiện cho việc di chuyển và sử dụng.

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ 120m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà phụ thuộc vào tổng diện tích tính giá xây dựng và đơn giá thi công tại từng địa phương. Thông thường, diện tích tính xây dựng của nhà mái Nhật bao gồm phần móng, sàn và mái theo hệ số quy đổi.

Trong đó, móng băng được tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính bằng 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật được tính bằng khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Nhà 1 tầng mái Nhật. (Ảnh: Decoxdesign)

Với nhà mái Nhật 1 tầng, diện tích sàn 120m², sử dụng móng cọc, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích móng: 120m² x 40% = 48m²

Diện tích mái Nhật: 120m² x 70% = 84m²

Theo đó, tổng diện tích xây dựng là 252m²

Công thức tính chi phí xây nhà thông thường là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng/m²

Nếu tính theo đơn giá xây dựng phần thô 3,8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 120m² = 252m² X 3,8 triệu đồng/m² = 957,6 triệu đồng

Nếu tính theo đơn giá xây nhà trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 120m² = 252m² X 8 triệu đồng/m² = 2,016 tỷ đồng

Lưu ý, trên đây chỉ là mức chi phí tham khảo, con số thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, vị trí xây dựng và yêu cầu thiết kế cụ thể.