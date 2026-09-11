Chi sai chế độ Nghị định 178: Thu hồi tiền, người đã nghỉ có phải quay lại làm việc?

Số trường hợp bị kiến nghị chỉ chiếm khoảng 0,3%

Tại cuộc họp báo chiều 11/9, Bộ Nội vụ trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc chi sai chế độ theo Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67. Trường hợp chi sai có phải thu hồi không và người đã nghỉ có phải quay trở lại làm việc không?

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu từ Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã thực hiện tương đối tốt chính sách liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế. Ảnh: PV

Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178 là chính sách rất nhân văn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo nên sự ổn định tư tưởng và thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ông Vũ Hải Nam khẳng định.

Theo ông Nam, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ cho thấy tỷ lệ này khoảng 0,3%.

Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, từng trường hợp cụ thể cần được đánh giá, xem xét đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương.

Theo ông Nam, các chính sách phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được ban hành kịp thời và triển khai khẩn trương. Nghị định 178 được ban hành ngày 31/12/2024, sau đó được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67 ngày 15/3/2025.

Các địa phương tập trung triển khai chính sách từ thời điểm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, các địa phương tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho những người thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định 178 và các nhóm khác chuyển từ mô hình chính quyền địa phương cũ sang tổ chức bộ máy mới.

Việc giải quyết chính sách phải được hoàn thành trước ngày 1/9/2025 theo kết luận của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh chính sách được triển khai trên phạm vi rộng và trong thời gian ngắn, ông Nam cho rằng quá trình thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương khó tránh khỏi việc cách hiểu hoặc cách làm chưa thực sự thống nhất.

Làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức

Về hướng xử lý, ông Vũ Hải Nam cho biết ngay sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kết quả kiểm toán để rà soát tổng thể việc thực hiện chính sách.

Trước hết, các cơ quan phải xác định rõ từng trường hợp có sai sót. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm thì phải kịp thời khắc phục, xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo, chiều 11/9. Ảnh: PV

“Chính phủ đã quán triệt tất cả bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm từ việc xác định đúng đối tượng đến thực hiện đầy đủ quy trình”, ông Nam nhấn mạnh.

Theo ông Nam, trường hợp qua rà soát xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản tiền chế độ đã chi trả.

Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách nhưng đã được áp dụng chính sách và vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, ông Nam cho biết trách nhiệm xem xét thuộc về địa phương.

Ông Nam khẳng định, sau khi nhận được báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp đầy đủ từng nội dung, báo cáo Chính phủ và Trung ương để xem xét, xử lý.

Xử lý nghiêm minh sau rà soát

Nói thêm về việc này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu rõ, mục tiêu của Nghị định 178 không đơn thuần chỉ là giảm số lượng người làm việc. Theo ông, yêu cầu quan trọng là tinh lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, quy trình, đối tượng và các quy định liên quan được xây dựng chặt chẽ.

Theo ông, nhiệm vụ này được triển khai trong thời gian khẩn trương, với yêu cầu khắt khe nên phát sinh nhiều khó khăn từ nhận thức, cách làm đến vận hành thực tế. “Việc có nơi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến sai phạm, thiếu sót như Kiểm toán Nhà nước chỉ ra cần được xem xét thấu đáo”, ông nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể. “Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước”, ông Thắng nói.

Tuy nhiên theo ông, việc xử lý cũng phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, có đủ nhân lực và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.