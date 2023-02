Chi tiết Galaxy S23 Ultra tại Việt Nam: Xứng đáng siêu phẩm số một thị trường cho người không thích iPhone

So với Galaxy S23 Ultra, bộ đôi S23 và S23 Plus có thiết kế "nhẹ nhàng" hơn. Năm nay, máy được làm phẳng ở cả 2 mặt, chỉ có một chi tiết làm cong nhẹ là phần khung viền bằng nhôm. Để so sánh thì rõ ràng S23, S23 Plus và bản Ultra sử dụng ngôn ngữ thiết kế có phần khác nhau.