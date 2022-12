Chi tiết máy tính ‘all-in-one’ Việt dáng đẹp, giá rẻ bậc nhất thị trường

Dù đã có khá nhiều sản phẩm ra mắt tại Việt Nam, máy tính “tất cả-trong-một” (all in one) vẫn chưa phải sản phẩm phổ biến như laptop hay PC.

Về cơ bản, máy tính all in one sở hữu nhiều ưu điểm như thiết kế gọn gàng đẹp mắt hơn so với PC nhưng vẫn giữ được hiệu năng cao không kém PC truyền thống. Tuy nhiên, đa số các mẫu máy tính all in one hiệu năng tốt đang bán tại Việt Nam có giá khá cao - ở mức 30-40 triệu đồng, chỉ một số ít được bán ở tầm giá phổ thông 16-17 triệu đồng.

Mới đây, thương hiệu máy tính Việt SingPC (thuộc Silicom Group) cho ra mắt loạt máy tính all in one dành cho nhu cầu học tập và dân văn phòng với thiết kế đa dụng, dễ nâng cấp và giá bán khá mềm. Trong đó, model đáng chú ý là chiếc SingPC M24Pi582-W – được bán với giá 16,99 triệu đồng.

Sản phẩm sở hữu thiết kế đẹp mắt với viền 3 cạnh siêu mỏng, kiểu dáng tối giản. Bên dưới là logo SingPC kèm webcam độ phân giải 3.1 megapixel. Màn hình của máy có kích thước 23,8 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền IPS.

Chân đế của máy được làm to bản, khá vững chắc khi sử dụng. Chân đế này có thể linh hoạt thay đổi độ cao trong khoảng cách 0-15 cm, xoay 45 độ sang trái hoặc phải, màn hình quay dọc 90 độ hoặc lật nghiêng lên/xuống 5-35 độ - phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Tổng trọng lượng của sản phẩm là 5,5 kg.

Về cấu hình, SingPC M24Pi582-W sử dụng chip Intel core i5 thế hệ thứ 11, 6 nhân 12 luồng tốc độ lên đến 4,4 GHz, RAM dung lượng 8 GB (có thể nâng cấp lên tối đa 64 GB), ổ SSD dung lượng 256 GB. Đây là thông số ấn tượng nếu biết hầu hết sản phẩm máy tính all in one cùng tầm giá hiện tại chủ yếu trang bị vi xử lý Intel core i3. Máy cũng được tích hợp 2 loa, tổng công suất 6W.

Máy cũng trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản gồm 1 cổng HDMI, 3 cổng USB 3.0, cổng LAN vv…

Sản phẩm được tích hợp sẵn nền tảng hệ điều hành Windows 11 bản quyền, bộ ứng dụng Office bản quyền – rất phù hợp cho đối tượng sử dụng là học sinh hoặc nhân viên văn phòng sử dụng tại nhà. Tất nhiên khi mua máy, người dùng sẽ được tặng kèm bàn phím và chuột quang không dây.