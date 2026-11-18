Nano S05 là sản phẩm mới nhất của TMT Motors, hướng tới tệp khách hàng chuyên sử dụng xe để di chuyển trong nội đô. Chính vì vậy, lợi thế của Nano S05 chính là kích thước rất nhỏ gọn, lần lượt là 2.280 x 1.290 x 1.590 mm. Để dễ hình dung, mẫu xe này ngắn hơn tới 910 mm và hẹp hơn 389 mm so với VinFast VF 3, mẫu mini car điện đang bán tại Việt Nam với kích thước 3.190 x 1.679 x 1.622 mm. So với xe máy như Honda SH, chiều dài chiếc ô tô này chỉ hơn khoảng 20 cm.

Phía TMT Motors vẫn chưa công bố giá bán cụ thể. Tuy nhiên, họ cho biết xe sẽ được trưng bày công khai dự kiến vào đầu tháng 12 tới đây. Giá bán ước tính dưới 150 triệu và có hai phiên bản mở bán gồm bản pin rời và pin liền. Trong đó, bản pin rời sẽ là bản cao cấp, có tầm vận hành lớn hơn.

Mặc dù Nano S05 ở phân khúc giá rẻ, dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn nhưng trang bị khá đầy đủ khi có đèn chiếu sáng trước dạng LED thấu kính đôi, có dải LED định vị. Phía đuôi cũng dùng đèn LED kết hợp thêm đèn sương mù sau. Gương xe có thể chỉnh điện (không có gập điện). Bộ mâm trang bị cho xe là loại vành sắt 15 inch, ốp nhựa hai tông màu ở ngoài. Do kích thước hẹp ngang nên xe cũng chỉ có 1 gạt mưa đi kèm.

Nano S05 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp để di chuyển nội đô.

Bên trong nội thất, điểm đặc biệt của Nano S05 là cấu hình hai chỗ ngồi. Tuy nhiên để ý kỹ sẽ thấy hai ghế ngồi được đặt so le nhau. Mục đích để hành khách và tài xế có thêm không gian xoay xở trong xe, thay vì nếu đặt song song và cạnh nhau, cả người lái và hành khách sẽ ngồi rất sát nhau do kích thước hep ngang.

Tiếp đến về mặt trang bị nội thất rất đơn giản. Vô lăng được bọc da và có các nút bấm chỉnh âm lượng, media. Phía sau tay lái có màn hình điện tử kích thước khoảng 5 inch, có khả năng kết nối bluetooth để nghe nhạc và hiển thị camera lùi tiêu chuẩn. Xe không có màn hình trung tâm, nhưng hãng bố trí một vách dựng điện thoại để người lái có thể xem bản đồ trực tiếp từ điện thoại cá nhân. Kế bên là có cổng sạc USB-A để cắm sạc các thiết bị. Ngoài ra, xe cũng có điều hoà với 3 nấc quạt gió nhưng không thể tuỳ chỉnh được nhiệt độ. Với việc trang bị 2 ghế ngồi, Nano S05 có một khoang chứa đồ khá rộng rãi ở phía sau.

Khoang nội thất rất tối giản của Nano S05.

Nano S05 được TMT Motors phát triển với hai cấu hình lưu trữ năng lượng. Cả hai đều hỗ trợ chuẩn sạc CCS2 hoặc cắm sạc cầm tay 220V. Riêng bản pin rời, người dùng có thêm cách thức tháo pin, kéo dạng vali lên nhà và cắm sạc dân dụng 220V.

Bản pin tháo rời có thể đi được quãng đường từ 75 km (1 viên pin) đến 150 km (2 viên pin), tương đương gần 10 vòng quanh Hồ Tây nếu đạt mức tối đa. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt được là khoảng 70km/h. Xe cũng có hai chế độ lái là Eco và Sport. Đối với bản pin liền, tầm vận hành giảm xuống còn 120km/sạc.

Hai loại pin liền và pin rời trên Nano S05.

Điểm đáng chú ý của bản pin tháo rời nằm ở khả năng đưa bộ pin ra khỏi xe để sạc. Theo thông tin được cung cấp, thao tác tháo pin mất khoảng 15 giây, sau đó người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng và sạc trực tiếp qua ổ điện gia đình.

Cách bố trí này có thể phù hợp với nhóm người dùng ở khu vực chưa có hạ tầng trạm sạc cố định hoặc không thuận tiện đưa ô tô vào vị trí sạc.

Một số hình ảnh chi tiết của Nano S05: