Chi tiêu của gia đình 3 thành viên sẽ thay đổi ra sao khi tiền học của "1 em bé đặc biệt" là 12 triệu/tháng?

Gia đình bạn sẽ thay đổi thế nào nếu như có một khoản chi phí rất nặng nhưng lại không thể cắt giảm được?

Quản lý chi tiêu gia đình luôn là một bài toán phức tạp, với các gia đình có thu nhập ở mức trung bình thì bài toán này đã khó có lời giải rồi và nếu gia đình bạn bắt buộc phải đối mặt với khoản học phí cao cho con cái thì nó lại càng trở nên nan giải hơn nữa.

Đây không chỉ là gánh nặng tài chính mà còn là áp lực tinh thần đối với nhiều bậc cha mẹ, buộc họ phải tìm cách cân đối ngân sách hợp lý để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo dục chất lượng cho con em mình.

Việc thiết lập một kế hoạch chi tiêu chi tiết, cùng với việc ưu tiên và cắt giảm những chi phí không cần thiết, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, giúp gia đình vững vàng trên hành trình đầu tư vào tương lai của con trẻ.

Một kênh TikTok có tên D.H đã chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình khiến rất nhiều bậc cha mẹ khác phải quan tâm đến. Hiện tại, D.H có một con nhỏ 5 tuổi, tuy nhiên bé cần phải học can thiệp do lý do đặc biệt nên học phí của con ở mức cao so với thu nhập của gia đình và khoản này không thể cắt giảm được.

Học phí của con là 12 triệu/tháng, mẹ bỉm này chia sẻ rằng với gia đình cô, chi phí này thật sự khiến cả nhà rất áp lực, tuy nhiên vì con nên cô và chồng vẫn phải cố gắng.

Với học phí cao như vậy, gia đình cô đã gần như thay đổi hoàn toàn, tất cả mọi thứ đều phải cắt giảm hết mức có thể.

Nếu như trước đây cả nhà ăn ngoài 1 lần/tuần thì giờ chỉ có dịp đặc biệt mới đi, còn đâu đều tự nấu nướng tại nhà. Bữa ăn cũng đơn giản, không dư thừa, chỉ vừa đủ cho các thành viên, cũng không phải sơn hào hải vị gì.

Các mâm cơm mà mẹ bỉm này chia sẻ cũng chỉ bao gồm 3 món đơn giản như canh rau muống, đầu nhồi thịt sốt cà, bí luộc. Tổng số tiền chi ra cho mâm cơm dành cho 3 người này chỉ 50.000.

Cô và chồng cũng không còn những cuộc hẹn hò đi chơi riêng. Chính bản thân mẹ bỉm này cũng phải tự cắt đi những khoản chi cho bản thân, thay vì đi tập đã chuyển thành tự tập tại nhà.

Nếu như trước khi đồ ăn luôn được chất đầy tủ lạnh thì bây giờ cô bắt buộc phải ăn bữa nào mua bữa đó, không mua thừa mứa, tích trữ sẵn.

Vì có một em bé đặc biệt nên gia đình cô vẫn phải dành nhiều thời gian cho con khám phá thế giới xung quanh nhưng thay vì những khu vui chơi đắt đỏ, gia đình cô sẽ phải ưu tiên những khu vui chơi giá rẻ.

Và cuối cùng, D.H ngậm ngùi chia sẻ, có lẽ hè năm nay gia đình sẽ tạm dừng những chuyến đi du lịch.

Dưới bình luận, rất nhiều bậc phụ huynh có chung hoàn cảnh đều chia sẻ cùng D.H vì quả thực việc cho con học can thiệp rất tốn kém, nếu như không thể tăng thêm thu nhập thì chẳng làm gì khác được ngoài việc phải cắt giảm các chi tiêu khác hết mức có thể mà thôi.