Chi tiêu thả ga không lo về giá với thẻ tín dụng VPBank

Đa dạng các dòng thẻ được "may đo" theo nhu cầu

Theo nghiên cứu của Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới về thái độ thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, 85% người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cho thanh toán trực tuyến và thanh toán không tiếp xúc. Có thể thấy, xu hướng chi tiêu không tiền mặt của người trẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt chi tiêu bằng thẻ tín dụng, khi nhiều bạn trẻ không còn e dè sử dụng như trước đây.

Là ngân hàng có nhiều dòng thẻ tín dụng được thiết kế riêng biệt để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, VPBank luôn nỗ lực nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo khi giao dịch với những lợi ích và đặc quyền vượt trội.

Đại diện VPBank cho biết: "Nhờ kiên định với chiến lược thẻ thiết kế chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng, kết hợp với việc đẩy mạnh số hóa giao dịch thẻ, VPBank đã từng bước ghi nhận những kết quả khả quan từ phân khúc thẻ. Hiện VPBank đang giữ vị thế top đầu thị trường ở cả doanh số giao dịch, số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành và các chương trình ưu đãi khi chi tiêu thẻ tín dụng". Sản phẩm ZCard hợp tác với đối tác JCB thiết kế riêng cho phân khúc khách hàng genZ hay dịch vụ Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay kết nối với thẻ VPBank qua ứng dụng VPBank NEO là một vài ví dụ thành công trong việc thu hút khách hàng và củng cố vị thế hàng đầu của ngân hàng trong mảng thẻ tín dụng.

Bên cạnh những lợi ích dễ thấy như sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, thẻ tín dụng cũng là bí quyết giúp người trẻ sống tiết kiệm hơn nhờ tận dụng tối đa các ưu đãi từ ngân hàng. Nhằm mang đến những trải nghiệm chi tiêu tốt nhất cho khách hàng, dịp 2/9 này, VPBank triển khai chương trình ưu đãi lên tới 40% cho các chi tiêu qua thẻ tín dụng ở đa dạng các lĩnh vực như ẩm thực, du lịch, mua sắm…

Ưu đãi hấp dẫn đến từ 400 thương hiệu khi chi tiêu qua thẻ VPBank

Với ưu đãi lên tới 40% cho các chi tiêu qua thẻ tín dụng trong dịp lễ 2/9, VPBank đã hợp tác với hơn 400 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực trên toàn quốc để mang đến những ưu đãi hấp dẫn nhất cho khách hàng.

Nếu bạn là tín đồ du lịch và đang lựa chọn các điểm đến hấp dẫn cùng bạn bè và người thân dịp 2/9, VPBank ưu đãi tới 40% cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh tại hơn 70 đối tác du lịch trên toàn quốc như giảm đến 40% tại Pullman Phú Quốc Beach Resort; giảm 20% tại Wyndham Garden Cam Ranh, Meliá Vinpearl Phú Quốc hay Fraser Residence Hanoi; giảm tới 15% khi đặt phòng, vé máy bay qua Agoda, Traveloka, My Tour, Vietravel, Vexere…

Với các chi tiêu nước ngoài, VPBank hoàn 50% phí chuyển đổi ngoại tệ cho giao dịch chi tiêu nước ngoài (áp dụng cho giao dịch mua sắm, ăn uống, giải trí) tối thiểu từ 2 triệu đồng; giảm đến 50% khi mua sắm tại nhà ga sân bay Changi và Sân bay Jewel Changi... hay giảm đến 15% dành cho chủ thẻ khi đặt vé tại Qatar…

Bên cạnh các ưu đãi về du lịch, VPBank cũng dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng đam mê tiệc tùng dịp lễ. Nhà băng hiện đang hợp tác với hơn 200 đối tác trên toàn quốc, giảm đến 200.000 đồng khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng tại nhiều nhà hàng, quán cafe có tiếng như Hoàng Yến, Sanfulou/Dì Mai, The Coffeebean…

Với các khách hàng yêu thích mua sắm, đặc biệt các thương hiệu thời trang nổi tiếng, từ nay đến hết tháng 10/2023, VPBank dành ưu đãi giảm tới 500.000 đồng cho khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng VPBank MasterCard cho các nhãn hiệu thuộc hệ thống Maison như CHARLES & KEITH, MAX&Co, PINKO, Coach, Skechers… Các giao dịch chi tiêu mua sắm online, VPBank hoàn tiền tới 400.000 đồng khi mua sắm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, ShopeeFood, Baemin.

Với phương thức thanh toán Apple Pay, VPBank đã liên tục nhân rộng các cửa hàng áp dụng hình thức thanh toán này tại Việt Nam để mang đến những trải nghiệm số hoàn hảo nhất cho khách hàng. Nhà băng cũng áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng áp dụng phương thức thanh toán mới này như hoàn 30.000 đồng tại các cửa hàng đồ uống "hot hit" được giới trẻ ưa chuộng như Highlands Coffee, The CoffeeBean, Katinat, Phê La… hay hoàn ngay 50.000 đồng tại Takashimaya và các siêu thị tiện lợi… Đặc biệt VPBank hoàn ngay 100.000 đồng khi mua sắm tại H&M, Skechers, Aristino, Giovanni…

Không chỉ được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn chi tiêu, mỗi giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được VPBank tích lũy điểm thưởng LynkID và có thể dùng để đổi lấy hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn từ 1000+ thương hiệu trên toàn quốc.

Có thể nói, VPBank đã rất chiều khách hàng khi thường xuyên lắng nghe nhu cầu và đưa ra những thay đổi để mang lại những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đa giá trị cho khách hàng, đặc biệt là sản phẩm thẻ tín dụng. Khi xu hướng cá nhân hoá ngày càng trở nên phổ biến, nhà băng này mới đây cũng đã thay đổi diện mạo của loạt thẻ tún dụng để người dùng thể hiện cá tính, sở thích của mình theo đúng xu hướng thị trường. Nhờ những nỗ lực đó, mới đây, VPBank đã được Brand Finance vinh danh Top 100 Thương hiệu giá trị nhất năm 2023.