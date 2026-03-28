Chỉ vì là 'khách trung thành', Apple và NVIDIA đang dùng khủng hoảng chip 3nm TSMC để bóp nghẹt đối thủ

Nguồn cung chip 3nm của TSMC đang thiếu hụt nghiêm trọng, buộc hầu hết doanh nghiệp phải thay đổi lớn trong kế hoạch sản phẩm. Với Apple và NVIDIA, tình trạng này lại mang đến lợi thế cạnh tranh không ngờ.

Theo báo cáo từ DigiTimes, năng lực sản xuất chip 3nm của TSMC đang bị thắt chặt đến mức doanh nghiệp khó có thể triển khai kế hoạch mà không cần điều chỉnh căn bản. Giá chip ngày càng tăng do thiếu hụt nguồn cung, và năng lực không đủ khiến việc giành được hợp đồng sản xuất trở nên cực kỳ khó khăn. "Tất cả những điều này khiến việc mua sắm và phân bổ năng lực trở thành thách thức vận hành lớn nhất hiện tại", DigiTimes dẫn lời nhận định. Trong bối cảnh đó, TSMC chỉ ưu tiên giao hàng cho những khách hàng lâu năm, "trung thành".

Apple và NVIDIA được đánh giá là những bên hưởng lợi lớn nhất từ tình trạng này. Cả hai có quyền truy cập độc quyền vào một số dây chuyền sản xuất của TSMC, và quy mô đặt hàng khổng lồ của họ để lại rất ít chỗ trống cho đối thủ. Đặc biệt, quan hệ mật thiết giữa NVIDIA và TSMC giúp hãng có quyền truy cập độc quyền vào tiến trình A16 - tiến trình tiên tiến nhất mà TSMC đang phát triển.

Intel và AMD dù cũng có nhu cầu cao với các tiến trình cao cấp của TSMC, nhưng phần năng lực được phân bổ thấp hơn đáng kể so với mảng AI. Các nhà sản xuất chip ASIC cũng chiếm một phần lớn trong chuỗi cung bán dẫn, nhưng khả năng tiếp cận chip 3nm cũng bị hạn chế, gây khó khăn khi muốn tăng quy mô sản xuất. DigiTimes nhận định phương án duy nhất còn lại là tìm đến các nhà máy đúc chip khác.

Samsung Foundry đang nhận được nhiều sự chú ý hơn sau TSMC, với Tesla và Apple là khách hàng hiện tại, AMD được nhắc đến là khách hàng tiềm năng. Intel Foundry cũng đang được nhiều nhà sản xuất fabless xem xét, nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng sự quan tâm này chuyển thành đơn hàng thực tế. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu các công ty có sẵn sàng đa dạng hóa đối tác sản xuất hay không, vì điều đó kéo theo chi phí chuyển đổi kiến trúc vi mạch và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với TSMC.