Chỉ với 2 điểm này, OPPO biến Find X10 Series thành công cụ đắc lực cho ‘giới sáng tạo’

‏Trong thời điểm hiện nay, smartphone đã không còn chỉ giới hạn là một thiết bị liên lạc, kết nối giữa mọi người nữa - mà đã ‘biến hóa’ thành một công cụ sáng tạo, thể hiện bản thân của cả những người dùng phổ thông và giới chuyên nghiệp. Điều này được OPPO thể hiện rõ khi trang bị loạt tính năng quay phim cực kỳ mạnh mẽ lên dòng Find X10 Series mới nhất của họ.‏

‏Open Gate - Mở rộng tầm nhìn, mở rộng chất lượng quay‏

‏Khi quay video bằng smartphone, người dùng thường phải lựa chọn trước tỷ lệ khung hình phù hợp với nền tảng đăng tải. Video dọc cho TikTok hay Reels, video ngang cho YouTube hoặc màn hình lớn. Việc cắt lại khung hình sau đó đôi khi khiến chủ thể bị lệch hoặc mất đi những chi tiết quan trọng.‏

‏Chế độ quay Open Gate sử dụng toàn bộ cảm biến để quay, cho góc nhìn rộng và chất lượng cao nhất có thể‏

‏Open Gate là hướng tiếp cận giúp giải quyết hạn chế này. Thay vì chỉ ghi hình trong một phần cảm biến, chế độ này tận dụng diện tích cảm biến lớn hơn để thu lại nhiều thông tin hình ảnh. Nhờ đó, người dùng có thêm khoảng trống để điều chỉnh bố cục, chuyển đổi tỷ lệ khung hình và tái định vị chủ thể trong quá trình hậu kỳ mà không phải đánh đổi quá nhiều chi tiết.‏

‏Với Find X10 Series, OPPO nhấn mạnh khả năng ghi hình Open Gate, trong đó khung hình có thể mở rộng đáng kể theo cả chiều dài và chiều rộng so với chế độ quay được dùng để đối chiếu trong tài liệu giới thiệu. Đây là lợi thế thiết thực với những người thường xuyên sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, bởi một lần ghi hình có thể tạo ra nhiều phiên bản video khác nhau.‏

‏Trải nghiệm này còn được mở rộng thông qua hỗ trợ ứng dụng Blackmagic Camera, lần đầu được OPPO giới thiệu trên một thiết bị Android. Giao diện điều khiển chuyên sâu giúp người dùng chủ động hơn với các thiết lập quay phim, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động của camera mặc định.‏

‏Không cần ứng dụng ngoài, ngay ở trình quay phim mặc định người dùng đã có thể điều chỉnh thông số quay một cách chuyên sâu‏

‏Bên cạnh đó, Find X10 Series hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây trên toàn dải tiêu cự, phù hợp với những cảnh chuyển động nhanh hoặc khi muốn tạo hiệu ứng chuyển động chậm. Định dạng OLog 2 cũng sẽ cho một video với màu sắc nhạt, để người làm video kiểm soát tốt hơn sắc thái hình ảnh ở khâu hậu kỳ.‏

‏Khi quay cầm tay hoặc di chuyển, tính năng chống rung và cân bằng khung hình 4K giúp cảnh quay ổn định hơn. Những công cụ này không thay thế hoàn toàn thiết bị quay chuyên dụng, nhưng giúp người dùng có thêm lựa chọn để ghi lại các khoảnh khắc đời thường, chuyến đi hay nội dung sáng tạo mà không cần mang theo quá nhiều thiết bị.‏

‏Một chiếc smartphone, nhiều cách kể chuyện‏

‏Không chỉ nằm ở khả năng quay video, hệ thống camera trên Find X10 Series còn hướng đến việc giúp người dùng thay đổi cách kể chuyện bằng hình ảnh. Ba camera Hasselblad độ phân giải 200MP đảm nhiệm các góc nhìn khác nhau, từ khung hình rộng cho phong cảnh, không gian đông người đến góc nhìn tiêu chuẩn và tiêu cự tele phục vụ chân dung hoặc những chi tiết ở xa.‏

‏Sự đa dạng về tiêu cự của Find X10 Series giúp người dùng linh hoạt về góc nhìn, tự do sáng tạo hơn‏

‏Camera góc siêu rộng có tiêu cự tương đương 13mm và góc nhìn 122 độ, hữu ích khi cần đưa nhiều chi tiết vào cùng một khung hình. Trong những không gian hẹp, khi chụp kiến trúc hoặc ghi lại toàn cảnh một địa điểm, góc nhìn rộng giúp người dùng dễ dàng bao quát bối cảnh hơn.‏

‏Ở chiều ngược lại, camera chính 23mm với cảm biến kích thước 1/1,28 inch và khẩu độ f/1.6 hướng đến những khung hình quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là tiêu cự linh hoạt để chụp người, đồ vật hoặc ghi lại một khung cảnh mà không tạo cảm giác quá xa hay quá gần. Khi muốn tập trung vào chủ thể, camera tele 70mm mở ra cách tiếp cận khác, giúp tách chủ thể khỏi bối cảnh và tạo bố cục phù hợp hơn cho ảnh chân dung.

‏‏Sự khác biệt không chỉ nằm ở việc có thêm các mức zoom. Mỗi tiêu cự tạo ra một cách nhìn riêng: góc rộng nhấn mạnh không gian, tiêu cự tiêu chuẩn giữ lại cảm giác tự nhiên, còn tele giúp thu hẹp khung hình và tập trung vào chi tiết. Khi quay video, việc chuyển đổi giữa các góc nhìn này cũng giúp nội dung có nhịp điệu hơn mà không nhất thiết phải thay đổi vị trí máy liên tục.‏

‏Bộ sáng tạo chuyên nghiệp phát triển cùng TILTA dành riêng cho Find X10 Pro Max‏

‏Đối với Find X10 Pro Max, OPPO còn giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện được phát triển cùng TILTA, hướng đến người dùng muốn xây dựng bộ thiết bị quay phim di động linh hoạt hơn. Khi kết hợp khả năng ghi hình, kiểm soát hậu kỳ và phụ kiện hỗ trợ, smartphone có thể đảm nhiệm nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất nội dung.‏

‏Thay vì chỉ tập trung vào độ phân giải camera, OPPO Find X10 Series hướng đến trải nghiệm sáng tạo xuyên suốt: ghi lại nhiều thông tin hình ảnh hơn, chủ động lựa chọn góc nhìn và có thêm công cụ để hoàn thiện video theo phong cách riêng.‏