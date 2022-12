Chỉ với 9 dự án đăng ký mới trị giá 2,1 tỷ USD, một địa phương lọt top 3 cả nước về thu hút FDI năm 2022

Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định, mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm nhưng số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 2.036 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) (tăng 17,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 12,45 tỷ USD (giảm 18,4% so với cùng kỳ); 1.107 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 12,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 10,12 tỷ USD (tăng 12,2% so với cùng kỳ); có 3.566 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 6,1% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,15 tỷ USD (giảm 25,2% so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án.

Xét theo địa bàn đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2022. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,14 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn, tăng 47,3% so với cùng kỳ.

Địa phương có lượng vốn đầu tư FDI cao thứ ba và tư cả nước lần lượt là Quảng Ninh và Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt đạt gần 2,37 tỷ USD và 2,25 tỷ USD.

Ngoài ra, các tỉnh, thành có tổng lượng vốn FDI đăng ký cán mốc trên 1 tỷ USD còn có Hải Phòng (1,9 tỷ USD), Hà Nội (1,7 tỷ USD), Thái Nguyên (1,5 tỷ USD), Đồng Nai (1,25 tỷ USD), Bắc Giang (1,21 tỷ USD).

Top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước năm 2022. Nguồn: Bộ KHĐT

Đáng chú ý, nếu chỉ xét riêng vốn đăng ký cấp mới, Quảng Ninh mới là địa phương có lượng vốn đăng ký mới cao nhất cả nước. Cụ thể, chỉ với 9 dự án đăng ký mới, với vốn đầu tư đạt 2,18 tỷ USD, lượng vốn FDI cấp mới đã chiếm 92% tổng vốn FDI rót vào Quảng Ninh trong 2022. Kết quả này cũng đã giúp Quảng Ninh lọt top 3 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước năm 2023.

Trong khi đó, mặc dù TP.HCM dẫn đầu cả nước về tổng vốn đầu tư FDI đăng ký (bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp), nhưng tỷ lệ góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của TP.HCM trong năm chiếm tới 45% (khoảng 1,73 tỷ USD), trong khi lượng vốn đăng ký cấp mới chỉ chiếm khoảng 15% (khoảng 600 triệu USD).

Về số dự án mới, các nhà ĐTNN tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP.HCM, Hà Nội. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số dự án mới (43,9%), số lượt GVMCP (67,6%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (17,3% sau Hà Nội là 18,6%).

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2022 , cả nước có 36.278 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 438,69 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 274 tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP.HCM vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với hơn 55,8 tỷ USD (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với hơn 39,6 tỷ USD (chiếm 9% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với hơn 38,7 tỷ USD (chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư).