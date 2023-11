Chìa khóa để Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của doanh nghiệp

Cuộc trao đổi với Ông Phan Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Techcombank – Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu cho thấy một hành trình chuyển đổi chiến lược cho đến sự am hiểu và xây dựng các giải pháp "phù hợp" để trở thành "ngân hàng giao dịch chính" của nhiều khách hàng.



Thưa Ông, là một trong những ngân hàng có cơ cấu khá khác biệt với Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu, đây có phải là lợi thế riêng của Techcombank?

Cơ cấu phổ biến tại các ngân hàng thương mại, bao gồm cả các ngân hàng nước ngoài, thường có hai mảng tách biệt: Ngân hàng giao dịch (Transation banking) và Nguồn vốn (Treasury & Financial Markets), nhưng đứng dưới góc độ khách hàng doanh nghiệp, cách tổ chức này theo chúng tôi chưa đáp ứng phù hợp với nhu cầu của họ.

Trong quá trình chuyển đổi, với sự tư vấn của các tổ chức Quốc tế, Techcombank sáp nhập hai mảng hoạt động này lại thành khối Global Transation Services. Mô hình này rất ít xuất hiện ở Việt Nam và đòi hỏi phải am hiểu nhu cầu quản trị tài chính, nguồn vốn, hiện trạng vận hành và hệ thống của khách hàng cũng nhu khả năng tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp cho nên việc thực hiện sẽ rất khó. Nhưng ngược lại, khi thực hiện được thì rất khó bị sao chép, và thực tế đã chứng minh cho sự thành công của Techcombank.

Ông Phan Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Techcombank – Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu

Từng giữ nhiều chức vụ về quản lý trong khối Nguồn vốn (Global Markets) tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Citibank Việt Nam, Citigroup Global Markets Ltd Hongkong, theo Ông đâu là sự khác biệt và lợi thế trong chiến lược của Techcombank so với các ngân hàng khác trong khu vực?



Trước hết là yếu tố công nghệ, ngân hàng cam kết mạnh mẽ xây dựng một nền tảng đủ tốt để đáp ứng được bất kỳ nhu cầu tài chính nào của khách hàng. Trong những năm qua, Techcombank đã hoàn thiện và ra mắt nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, thậm chí nền tảng kết nối trực tiếp qua API cho các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng tính ổn định của hệ thống khi áp dụng số hóa dữ liệu lên nền tảng đám mây thông qua sự kết hợp với Amazon.

Tiếp theo, mang tới các dịch vụ phù hợp với nhu cầu dựa trên sự thấu hiểu khách hàng là yếu tố đặt lên hàng đầu. Bằng kinh nghiệm 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ từ công nghệ, dữ liệu và các chuyên gia hàng đầu, Techcombank đã tiến hành xây dựng các mẫu hình doanh nghiệp đặc trưng (chân dung khách hàng).

Điều thứ ba là độ mở và tính sẵn sàng thay đổi dựa trên một khát vọng phát triển lớn của Techcombank. Hiện tại Techcombank là ngân hàng thuộc top đầu hệ thống và có mục tiêu nằm trong top 10 ngân hàng khu vực, từ đó dẫn đến câu chuyện cả hệ thống làm như thế nào, đi theo tư duy mở và sẵn sàng đầu tư một cách dài hạn. Các khoản đầu tư mang tính cam kết và dài hạn cùng với tầm nhìn chiến lược, sự kiên định là điều giúp Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu sau hơn một thập kỷ qua và vươn tới mục tiêu mới.

Các giải pháp "phù hợp" với từng khách hàng, theo Ông sự phù hợp này được định nghĩa như thế nào?

Phù hợp ở đây là hiểu điều khách hàng muốn và cung cấp đúng thứ họ cần. Nói về sự am hiểu khách hàng, chúng tôi hiểu rằng, đặc thù ngành nghề, lĩnh vực rất quan trọng và quyết định đến các giao dịch tài chính. Từ các yếu tố am hiểu nói trên, Techcombank có thể cung cấp đúng hệ sinh thái giải pháp khách hàng cần.

Thứ nhất, các giải pháp phải giải quyết được các vấn đề của doanh nghiệp, các "điểm nhức nhối" (pain point) mà khách hàng gặp phải là gì để tư vấn phù hợp. Mỗi tư vấn viên là chuyên gia trong từng lĩnh vực của họ.

Thứ hai là những giải pháp của Techcombank phải phù hợp với chính năng lực của khách hàng để Cuối cùng, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm khách hàng bao gồm cả dịch vụ, bao gồm trải nghiệm của khách hàng trong suốt hành trình từ mở tài khoản đến sử dụng dịch vụ đến hậu mãi… Những nỗ lực này dẫn đến những đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng và mức độ sẵn sàng giới thiệu khách hàng mới -NPS) của Techcombank đang thuộc nhóm dẫn đầu.

Vì vậy, Techcombank luôn duy trì mức tăng trưởng khách hàng cao, đạt mức hơn 13 triệu khách hàng, tức hơn 1/10 dân số Việt Nam.

Nhiều tổ chức Quốc tế đã ghi nhận và vinh danh Techcombank ngang tầm các ngân hàng lớn trong khu vực. Chúng tôi trở thành đại diện tiêu biểu của Việt Nam được Tạp chí uy tín quốc tế The Asian Banker vinh danh là "Ngân hàng quản lý tiền tệ và giao dịch tốt nhất Việt Nam 2023" (Best Cash Management and Transaction Bank in Vietnam) và "Ngân hàng cung cấp giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2023" (Best Collection Management solution via Virtual Account) theo The Asianbanker.