Chia sẻ của cư dân sống tại khu biệt thự song lập ở vị trí độc bản của Thủ đô: Kiến trúc hiện đại, không gian sống xanh nhưng có lúc cũng phải đóng cửa vì 1 lý do

* Bài viết là lời chia sẻ của anh Kiên Đoàn - một cư dân hiện đang sống tại khu biệt thự song lập của Vinhomes Thăng Long:

Là một kiến trúc sư, được tìm hiểu và khảo sát khá nhiều dự án trên địa bàn Thủ đô, tôi đánh giá khá tốt về vị trí của dự án. Toạ lạc tại vị trí đầu rồng tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, sở hữu những lợi thế vượt bậc từ hệ thống giao thông thuận tiện kết nối với các tuyến đường trọng yếu như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, đường vành đai 4, đường Lê Văn Lương kéo dài,... Từ đây có thể dễ dàng kết nối tới các trục đường Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến hay Phạm Hùng để đến các những địa điểm trong trung tâm thành phố, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, nhờ kết nối giao thông thuận tiện nên từ khu đô thị Vinhomes Thăng Long, cư dân cũng rút ngắn được thời gian khi tới những khu vực lân cận như Hòa Bình, Ba Vì,...

Dẫu vậy, trước khi dọn về sinh sống, thời điểm đó chưa liên thông với khu đô thị Vinhomes Smart City và chưa có bệnh viện Vinmec, tôi khá lo lắng bởi nếu trong nhà có người cần khám bệnh thì việc di chuyển từ khu Vinhomes Thăng Long tới bệnh viện khá xa và khó khăn. Đặc biệt vào trong những khung giờ cao điểm, để đi tới các bệnh viện nằm ở khu vực trung tâm Thủ đô có lẽ sẽ là vấn đề lớn. Tuy nhiên, xét về sự phù hợp với bối cảnh sống của gia đình, tính tới hiện tại, tôi may mắn chưa thấy vấn đề nào xảy ra liên quan tới thứ đã từng khiến tôi lo lắng.

Anh Kiên Đoàn hiện đang sinh sống tại khu biệt thự song lập của Vinhomes Thăng Long.

Năm 2017, tôi mua và hoàn thiện nội thất căn hộ với số tiền tổng gần 9 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn giá biệt thự khu vực đang ở mức hợp lý so với tiện nghi tuyệt vời mà căn nhà và khu đô thị mang lại.



Căn hộ tôi đang ở là căn biệt thự song lập, có diện tích đất là 130m2 và xây dựng 70m2. Mật độ xây dựng khá hợp lý để nhường chỗ cho diện tích sân vườn và tạo nên cảnh quan thoáng đãng cho dãy phố cũng như tổng thể khu đô thị.

Cảnh quan chung và hình ảnh tổng thể của căn biệt thự song lập ở khu Vinhomes Thăng Long mà gia đình anh Kiên đang ở.

Căn biệt thự nhà tôi có 4 tầng, trong đó tôi để tầng 1 làm phòng khách và nhà bếp. Tầng 2 và 4 thiết kế gồm có 4 phòng ngủ, còn tầng 4 là khu vực thờ cúng cùng 1 phòng thư viện đọc sách kết hợp làm việc. Đồng thời, cũng ngày trên tầng 4, tôi thiết kế thêm 1 khoảng sân giặt - phơi với diện tích khiêm tốn nhưng hợp lý đáp ứng đủ nhu cầu của cả gia đình. Khu vực này được lớp bởi mái kính để tổng thể căn nhà tăng tính thẩm mỹ và đồng nhất nét hiện đại với toàn bộ không gian chung.

Phí dịch vụ của khu đô thị không rẻ (1,7 triệu đồng/tháng), tuy nhiên so với những tiện ích về cảnh quan, sự thuận lợi trong sinh hoạt và sự an tâm về an ninh nội khu thì tôi thấy phí dịch vụ bỏ ra là "đáng đồng tiền bát gạo".

Khu đô thị Vinhomes Thăng Long nằm trong quần thể khu đô thị rộng lớn Nam An Khánh Sudico với một hồ nước tự nhiên chảy trong nội khu. Tiện ích trong khu đô thị Vinhomes khép kín với siêu thị Vinmart và trường học mầm non Vinschool.

Giai đoạn gia đình tôi chuyển về ở đã có 1 em bé 2 tuổi và sinh thêm một bé khi mới dọn về nhà mới được một tháng. Bởi thế, chúng tôi khá quan tâm tới các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, y tế. Thời điểm đó tuy chưa kết nối với khu đô thị Vinhomes Smart City và cũng không ở gần bệnh viện lớn nào nhưng may mắn, vì đã nắm rõ những bất cập có thể xảy ra do yếu tố liên quan tới quãng đường di chuyển tới bệnh viện nên hai vợ chồng tôi vẫn sắp xếp để cân bằng, cải thiện những vấn đề đó.

Ngoài nhược điểm đó, trong thời gian sống tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, tôi cũng cảm nhận một số vấn đề khác. Đơn cử, vì là khu đô thị an ninh khép kín, không ở trung tâm nên những cửa hàng cửa hiệu cũng rất hạn chế. Do đó, khi nào muốn ăn một bát phở ngon thì phải trông chờ vào cửa hàng nội khu mở mới có, mà cửa hàng nội khu mở một thời gian cũng không trụ được vì lượng khách trong khu đô thị không đáp ứng được. Thế nhưng lại không bán được cho cư dân bên ngoài, thành ra thời gian đầu những hộ kinh doanh shophouse nội khu gặp nhiều khó khăn.

Một vài khu vực trong nhà anh Kiên.

Đồng thời, vì khu đô thị nằm giáp bên cánh đồng thuộc xã An Khánh nên những giai đoạn dân làng đốt mạ thì khu đô thị lúc nào cũng phải đóng kín cửa. Mặc dù nếu xét vị trí trên bản đồ, có lẽ nhiều người sẽ kỳ vọng một không gian sống xanh, mát mẻ, trong lành và thân thiện với mọi người vì nghĩ giáp cánh đồng sẽ rất thoáng.