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Chia sẻ đầu tiên của Duy Mạnh sau ca phẫu thuật ở Mỹ: "Đây sẽ là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp"

| | Lifestyle

Chia sẻ xúc động của Duy Mạnh sau khi phẫu thuật thành công.

Rạng sáng 5/9, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chính thức thông báo đã trải qua ca phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối thành công tại Mỹ. Chuyến đi diễn ra dưới sự hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa từ phía CLB Hà Nội cùng sự đồng hành, chăm sóc tận tình của bà xã Nguyễn Quỳnh Anh. Sau khi hoàn tất ca mổ, trung vệ tuyển Việt Nam duy trì tinh thần tích cực, sức khỏe ổn định và đã sẵn sàng bước vào quá trình tập phục hồi chức năng.

Trải qua không ít biến cố và thử thách nghiệt ngã trong sự nghiệp đỉnh cao, Duy Mạnh không giấu được những dòng tâm sự đầy trăn trở nhưng tràn đầy bản lĩnh:

"Mạnh cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, đây sẽ là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng nỗ lực Mạnh sẽ sớm vượt qua được thôi".

Chia sẻ đầu tiên của Duy Mạnh sau ca phẫu thuật ở Mỹ: "Đây sẽ là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp"- Ảnh 1.

Duy Mạnh phẫu thuật thành công (Ảnh: FBNV)

Sự chín chắn của một trụ cột hàng phòng ngự giúp anh bình tĩnh đối diện với thực tế, biến khoảng thời gian dưỡng thương thành điểm tựa để điều trị dứt điểm tổn thương thể trạng. Bên cạnh tinh thần kiên cường, anh cũng dành những lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ và gia đình: "Mạnh xin gửi lời cám ơn tất cả mọi người luôn yêu thương quan tâm động viên ủng hộ cổ vũ Mạnh ạ. Love you so much".

Những tình cảm chân thành ấy chính là nguồn động lực lớn nhất để trung vệ sinh năm 1996 nhẫn nại vượt qua giai đoạn vật lý trị liệu gian khó phía trước.

Dự kiến, Duy Mạnh sẽ cần khoảng 6 tháng để hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại tập luyện cường độ cao. Dù phải bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V.League cũng như một số đợt tập trung quan trọng cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, sự kiên trì cùng quyết tâm cao độ chắc chắn sẽ giúp anh sớm tái xuất vững vàng và mạnh mẽ hơn trên sân cỏ.

Tiên

Theo Tiên Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Duy Mạnh

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