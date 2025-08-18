Chicilon Media bổ nhiệm CEO mới, phủ sóng toàn quốc sau 8 giờ

Chỉ trong vòng 8 giờ, thông tin này đã phủ sóng khắp cả nước thông qua hệ thống truyền thông thang máy tòa nhà của Chicilon Media và đồng thời xuất hiện trên hàng loạt nền tảng tin tức báo đài, tạo nên sự thảo luận sôi nổi trong thị trường nói chung và ngành truyền thông quảng cáo nói riêng

Sự kiện chuyển giao lãnh đạo cấp cao này được đánh giá là một trong những bước ngoặt lớn của công ty và cũng nhận được nhiều sự quan tâm của ngành truyền thông – quảng cáo Việt Nam. Chicilon Media không chỉ công bố thông tin trên nhiều nền tảng truyền thông trọng điểm, mà còn tận dụng mạng lưới truyền thông thang máy tòa nhà phủ khắp cả nước để đồng bộ truyền tải tin tức đến các tòa nhà văn phòng và khu căn hộ cao cấp tại các thành phố trọng điểm, đạt được độ phủ toàn diện và tiếp cận chính xác.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyền thông thang máy tòa nhà tại Việt Nam, Chicilon Media hiện đang phủ sóng hơn 3.000 tòa nhà, sở hữu 32.800 màn hình quảng cáo kỹ thuật số, mỗi ngày tiếp cận chính xác 40 triệu lượt người thuộc nhóm khách hàng trọng tâm. Chiến dịch truyền thông cho lần bàn giao này, từ Bắc vào Nam, từ khu trung tâm thương mại – tài chính đến khu dân cư cao cấp, đã hoàn tất việc truyền tải thông tin và tạo hiệu ứng dư luận chỉ trong vài giờ, thể hiện rõ lợi thế độc đáo của truyền thông thang máy tòa nhà với khả năng "kích nổ tức thì + phủ sóng chính xác".

Chủ tịch Guo Zhi Feng cho biết, việc bàn giao lần này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt công tác hoạch định chiến lược dài hạn, vận hành vốn và hợp tác các dự án lớn của Chicilon Media; còn tân CEO Lê Viết Hải Sơn sẽ toàn quyền phụ trách vận hành thường nhật của công ty, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn phong phú và năng lực quản trị xuất sắc để nâng cao toàn diện hiệu quả tổ chức và chất lượng dịch vụ, đồng thời đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa chiến lược.

Chicilon Media tận dụng mạng lưới truyền thông tòa nhà của riêng mình để phát tin đồng bộ toàn quốc, ngay lập tức tiếp cận tầng lớp ra quyết định, khách hàng giá trị cao và nhóm mục tiêu cốt lõi của thương hiệu, thể hiện trọn vẹn giá trị hiệu quả của loại hình truyền thông này trong xây dựng thương hiệu, tiếp thị thị trường, quảng bá sản phẩm và truyền thông công chúng. Truyền thông thang máy tòa nhà có thể tập trung và chính xác tiếp cận nhóm mục tiêu trong thời gian ngắn, nhanh chóng tạo dấu ấn thương hiệu và thu hút sự chú ý của thị trường; với khả năng truyền tải hiệu quả, trực tiếp và kiểm soát tốt, đây trở thành kênh truyền thông không thể thay thế trong hoạt động truyền thông thương mại hiện đại.

Sự kiện bàn giao nhân sự này không chỉ đánh dấu quá trình chuyển giao quản lý thành công của Chicilon Media, mà còn bằng một "chiến dịch phủ sóng toàn quốc" đã chứng minh thêm một lần nữa: Ở Việt Nam, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất bùng nổ chủ đề thương hiệu, quảng bá sản phẩm mới và đạt độ phủ chính xác, truyền thông thang máy tòa nhà chính là lựa chọn hàng đầu và không thể thay thế.