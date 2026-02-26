Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiếc Mercedes đỗ ở vỉa hè bất ngờ “bốc hơi”, gia chủ check camera thì phát hiện điều ngỡ ngàng

26-02-2026 - 14:00 PM | Sống

Gia đình chị Kiều đậu xe tại vỉa hè từ sáng, đến chiều tối thì phát hiện chiếc xe đã biến mất.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, theo trình báo của chị Diễm Kiều (trú tại đường Chính Hữu, phường An Hải, Đà Nẵng), sáng ngày 25/2, gia đình có việc nên người nhà chị Kiều đã điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes, BKS 43A - 101.24 đến đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu. Tuy nhiên, người nhà của chị Kiều đã để quên chìa khóa trên xe.

Đến chiều tối ngày 25/2, gia đình phát hiện chiếc xe đã “bốc hơi”. Khi kiểm tra camera an ninh gần nơi đậu xe, gia đình phát hiện có người tiếp cận chiếc xe, đứng quan sát một lúc rồi mở cửa xe, lục tìm bên trong sau đó lái xe rời khỏi khu vực. Người này nghi là một người nước ngoài.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông tiếp cận rồi lái chiếc xe rời đi.

Sự việc sau đó đã trình báo Công an phường An Hải. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định kẻ trộm điều khiển xe ô tô chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải) rồi tiếp tục di chuyển theo hướng đi phố cổ Hội An.

Đến 9 giờ sáng nay (26/2), gia đình chị Kiều vẫn chưa tìm được chiếc ô tô nói trên.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang phối hợp với Công an phường An Hải điều tra, làm rõ vụ việc trên. Công an hiện đang ráo riết truy xét, xác định động cơ, mục đích.

Theo Lam Giang

Đời sống pháp luật

