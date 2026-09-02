Chiếc MS-21-310 thứ 2 thuộc hãng hàng không lớn nhất Nga chuẩn bị bay thử

Nhà máy hàng không Irkutsk đã hoàn thành việc lắp ráp chiếc máy bay MS-21-310 thứ hai thuộc lô sản xuất hàng loạt và bàn giao cho bộ phận thử nghiệm bay vào ngày 31/8/2026.

Chiếc phi cơ mang số hiệu MS.0015 này được cấu tạo hoàn toàn từ các linh kiện của Nga. Giống như máy bay đầu tiên thuộc lô sản xuất, đã được đưa vào bay thử nghiệm từ ngày 3/8, chiếc phi cơ mới này sẽ được dành cho hãng hàng không lớn nhất nước - Aeroflot.

Việc lắp ráp máy bay chở khách MS-21-310 đang được tiến hành tại Irkutsk theo hợp đồng đầu tiên với Aeroflot cho 18 máy bay. Hợp đồng thứ hai, với khối lượng 90 máy bay sẽ được ký kết sau đó.

Do đó, việc đẩy nhanh tốc độ sản xuất là rất quan trọng để chuẩn bị cho việc hoàn thành thử nghiệm chứng nhận và bắt đầu giao máy bay hoàn chỉnh cho khách hàng.

Chiếc máy bay chở khách MS-21-310 thứ hai dành cho hãng hàng không Aeroflot.

Sau khi lắp ráp hoàn tất, máy bay không cất cánh ngay lập tức. Thay vào đó, nó bắt đầu chu trình xử lý trên mặt đất, nơi tất cả các hệ thống, linh kiện và động cơ trên chiếc phi cơ được kiểm tra.

Chiếc máy bay sản xuất loạt đầu tiên (MS.0014) đã hoàn thành chu trình này, từ khi lắp ráp xong đến chuyến bay đầu tiên, trong khoảng 2 tháng. Thời gian sản xuất sẽ giảm dần và số lượng phi cơ sẽ tăng lên.

Đến cuối năm 2027, sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục chứng nhận, hãng hàng không lớn nhất của Nga dự kiến sẽ nhận được 8 chiếc MS-21-310 sản xuất loạt đầu tiên.

Nhà máy sản xuất Irkutsk đang tích cực bàn giao lô máy bay chở khách tầm trung đầu tiên. Tính đến đầu tháng 9/2026, 18 chiếc phi cơ tiếp theo đang trong các giai đoạn lắp ráp khác nhau tại nhà máy.

Kế hoạch sản xuất bao gồm việc tăng dần sản lượng sản xuất hàng loạt MS-21 lên 36 chiếc mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, nhà máy liên tục tối ưu hóa các quy trình nhà xưởng và đưa vào vận hành thêm thiết bị mới.