Chiếc sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam ồ ạt xả hàng, giá xuống ngang ngửa xe hạng A

Thời điểm hiện tại đã trôi qua gần 1 nửa năm 2024. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, nhiều chiếc ô tô được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023) vẫn còn tồn kho. Trên thực tế, có những sản phẩm, dù là sản xuất năm 2023 nhưng giá không có nhiều khác biệt so với mẫu xe được sản xuất năm 2024. Chính vì lẽ đó, việc bán chúng đi thật là một điều khó khăn.



Cũng có những mẫu xe, dù đã "đại hạ giá" nhưng vấn đề liên quan đến xuất xứ sản phẩm cũng đẩy việc bán hàng vào thế khó xử. New MG5 là một mẫu xe như vậy.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, New MG5 được nhận định là "sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam". Nguyên nhân là bởi, giá khởi điểm bản số sàn của mẫu xe này chỉ là 399 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc có giá bán dao động trong khoảng 600 - 900 triệu đồng.

Khi về nước, mẫu xe này được định hướng tới những khách hàng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ. Tuy nhiên, đây là mẫu xe nhập khẩu Trung Quốc nên nhiều khách hàng vẫn dè chừng và không phải là sự lựa chọn của nhiều người.

Chính vì lẽ đó, hàng tồn kho cho sản phẩm sản xuất từ năm 2023 tại đại lý vẫn còn không ít. Nhằm xả hàng, "dọn kho", nhiều đại lý đang áp dụng ưu đãi giảm giá lớn cho mẫu xe này.

Cụ thể, các đại lý sẽ có những chính sách ưu đãi khác nhau cho New MG5 MT VIN 2023 (bản số sàn). Một cơ sở tại Hà Nội đang chào khách mua xe với giá lăn bánh bằng giá niêm yết là 399 triệu đồng.

Trong khi đó, tại một đại lý khác, sau khi áp dụng các khuyến mại, khách hàng mua xe có giá lăn bánh 365 - 375 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe trong tháng 6 này còn được hãng tặng 1 năm lãi suất ngân hàng trị giá 25 triệu đồng.

Với mức giá trên, chiếc xe sedan hạng C này chỉ ngang giá niêm yết bản số sàn tiêu chuẩn một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 2024 vừa ra mắt (360 triệu đồng).

New MG5 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.601mm x 1.818mm x 1.489mm. Khoang chứa đồ dung tích lớn 512L.

Trang bị của New MG5 MT khá cơ bản, chỉ có đèn halogen, ghế nỉ chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ. Những trang bị này thậm chí còn thua bản tiêu chuẩn của Hyundai Grand i10 khi không có cửa gió cho hàng ghế thứ 2.

Các tính năng an toàn của chiếc xe này cũng sơ sài, không có cân bằng điện tử (một số mẫu xe hạng A có), chỉ có phanh ABS/EBD, camera lùi 360 độ, cảm biến lùi, 2 túi khí , phanh tay điện tử kèm tính năng Auto Hold. Các trang bị khác gồm màn hình giải trí kích thước lớn 10,1 inch, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh...

Tại Việt Nam, New MG5 bao gồm 3 phiên bản: New MG5 1.5 MT 339 triệu đồng; New MG5 1.5 CVT STD 459 triệu đồng và New MG5 1.5 CVT DEL 499 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Trên thị trường, hiện nhiều mẫu sedan hạng C cũng đang được giảm giá mạnh. Đơn cử như Hyundai Elantra ưu đãi giảm 50 triệu đồng xuống 549 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn của Elantra VIN 2023, Kia K3 cũng giảm từ 5 - 21 triệu đồng tùy từng phiên bản...