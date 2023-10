Chiếc xe có giá bán thuộc tầng thấp nhất phân khúc sedan hạng B, rẻ hơn cả Kia Morning

Được đưa về đại lý từ cuối tháng 7 vừa qua, đến thời điểm hiện tại, chiếc xe sedan hạng B Mazda2 vẫn chưa có thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, mới đây, trên website chính thức của Mazda Việt Nam, nhà sản xuất này đã cập nhật thông tin cho sản phẩm trên.

Cụ thể, đây là phiên bản nâng cấp của chiếc xe, áp dụng cho biến thể sedan. Xe được nâng cấp nhẹ về thiết kế và trang bị, nhập khẩu từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn là bản 1.5 AT giá 415 triệu đồng, 1.5 Luxury giá 499 triệu đồng (tăng 35 triệu đồng so với phiên bản cũ) và bản 1.5 Premium giá 519 triệu đồng ( tăng 15 triệu đồng). Bản hatchback vẫn thuộc đời cũ, được bán song song.

Đây là mức giá thuộc tầm thấp trong phân khúc sedan hạng B, rẻ hơn Hyundai Accent (426 - 542 triệu đồng) và thậm chí khởi điểm còn thấp hơn bản cao nhất của xe hạng A như Kia Morning AT (439 triệu đồng).

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470mm. Chiều dài cơ sở 2.570mm, cùng khoảng sáng gầm xe là 140mm.

Về ngoại thất, kiểu dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên như bản tiền nhiệm. Xe có viền lưới tản nhiệt đổi từ mạ crôm sang đen.

Trên bản AT tiêu chuẩn, xe mang phong cách New Wave Design với lưới tản nhiệt gần như đóng kín, lấy cảm hứng từ ô tô điện. Bản Tiêu chuẩn 1.5 AT vẫn sử dụng bộ la-zăng 15 inch như trước. Trong khi đó, 2 biến thể cao cấp hơn sở hữu thiết kế Sport Design với lưới tản nhiệt tổ ong, la-zăng là loại 16 inch phối 2 tông màu thiết kế mới.

Bên trong nội thất xe có sự tinh chỉnh nhẹ. Bản tiêu chuẩn 1.5 AT lắp ghế nỉ màu mới. Hai bản còn lại chuyển từ ghế da sang dạng da kết hợp nỉ, màu đen kèm chỉ khâu đỏ tương phản.

Bản AT tiêu chuẩn chỉ có ghế nỉ chỉnh cơ, không có màn hình giải trí, hệ thống âm thanh 4 loa, khởi động nút bấm. 2 bản còn lại có lẫy chuyển số sau vô-lăng, màn hình trung tâm 7 inch, 6 loa âm thanh và điều hòa tự động 1 vùng.

Mazda2 Sedan 2023 sử dụng động cơ Skyactiv-G, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất là 7,91 lít/100km khi đi trong đô thị, ngoài đô thị là 5,17 lít/100km, chu trình kết hợp xe tiêu thụ 6,11 lít cho 100km.

Các trang bị an toàn trên xe phải kể đến phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí ở bản AT tiêu chuẩn.

Hai biến thể cao cấp hơn có thêm kiểm soát hành trình, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Riêng bản Premium sẽ có 6 túi khí. Đây cũng được coi là mẫu xe sở hữu tiện nghi và công nghệ an toàn nhiều nhất so với các đối thủ đồng hạng như Mitsubishi Attrage, Kia Soluto.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.540 xe (giảm 9% so với tháng 7/2023 và giảm 27% so với tháng 8 cùng kỳ năm ngoái). Nếu cộng cả doanh số bán hàng của TC Group trong tháng 8 là 3.145 xe (giảm 22% so với tháng 7), thị trường ô tô Việt đã bán tổng cộng 25.658 xe (VinFast không công bố số liệu tháng từ tháng 8/2023), giảm 3.037 xe so với tháng 7.

Trong tháng 8, Mazda vươn lên vị trí thứ 4 doanh số toàn thị trường khi bán được 3.032 xe (tăng 13,7%). Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường, Mazda góp mặt với 2 cái tên là Mazda CX-5 với doanh số 1.725 xe, đứng đầu bảng và chiếc Mazda3 đứng ở vị trí thứ 9 với 560 chiếc đến tay khách hàng. Không có sự góp mặt của chiếc Mazda2.

8 tháng đầu 2023, Mazda2 chỉ nằm ở nửa cuối phân khúc sedan hạng B với lũy kế doanh số đạt 2.575 xe. Kết quả này tuy nhiều hơn Kia Soluto (677 chiếc) và Suzuki Ciaz (20 xe) nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với những sản phẩm ở top đầu như Hyundai Accent (9.829 chiếc) hay Honda City (6.037 xe).