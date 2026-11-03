Chiếc xe VF 3 đặc biệt của Tuấn Hải

Phạm Tuấn Hải, tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn thu nhập thuộc nhóm khá trong giới cầu thủ Việt Nam. Trước đây, anh sử dụng Mazda CX5. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 năm gần nhất (tính đến tháng 11/2026), phương tiện đồng hành cùng cầu thủ có biệt danh “Hải bé” là một chiếc ô tô điện VF3 màu đỏ, mức giá khoảng 300 triệu đồng.

Điểm khiến chiếc xe nổi bật là bộ decal được thiết kế theo bộ truyện tranh “7 viên ngọc rồng”. Được biết, Tuấn Hải thần tượng Songoku, nhân vật chính của bộ truyện, và đã nhiều lần ăn mừng bàn thắng theo phong cách của nhân vật này.

Chiếc VF3 màu đỏ dán decal “7 viên ngọc rồng” của Tuấn Hải

Với Tuấn Hải, Songoku không chỉ là nhân vật yêu thích. Anh nhìn thấy ở Songoku một điểm chung thú vị: thay đổi tính cách sau một biến cố lớn. “Năm 2018, tôi tham gia liên hoan mừng Huy chương Vàng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc cùng Hà Nội. Trên đường về, dù không uống để hôm sau cùng đội vào Huế thi đấu giải U21 Quốc gia, tôi gặp tai nạn xe máy”, Tuấn Hải kể lại.

Một lãnh đạo trong đội hình CLB Hà Nội chia sẻ thêm: “Tai nạn ấy thay đổi hoàn toàn con người của Hải “bé”. Từ một đứa nghịch ngợm, nông nổi và ương ngạnh, cậu ấy đột nhiên trưởng thành, mẫu mực và chuyên nghiệp hơn. Cứ như Songoku lúc ngã xuống núi ở truyện Bảy viên ngọc rồng vậy”.

Nhớ lại những ngày sau tai nạn, Tuấn Hải cho biết: “Tôi được đưa đi chụp phim. Bác sĩ bảo nếu không mổ sẽ không đá được bóng nữa. Nghe đến đây tôi sợ, rùng mình vì chưa bao giờ bị chấn thương nặng như thế. May mắn là khi kiểm tra ở bệnh viện Việt Đức, bác sỹ nói chỉ cần bó bột. Trong lúc ấy, tôi vẫn tập để không bị teo cơ. Tôi được tháo bột sau 28 ngày”.

Biến cố này khiến tiền đạo sinh năm 1998 nhìn lại sự nghiệp của mình. “Tôi thấy may vì không phải mổ, may vì nó giúp mình tỉnh ngộ. Tôi tự hỏi là mình đã nghiêm túc với nghề nghiệp chưa. Không có ai chỉ cho tập hồi phục nên tôi bắt đầu tự tìm hiểu về tập luyện và dinh dưỡng. Giờ mọi thứ thành thói quen rồi”, anh nói.

Ngoại hình chiếc VF3 màu đỏ, mức giá khoảng 300 triệu đồng của Tuấn Hải

Sự thay đổi ấy cũng thể hiện trong cách Tuấn Hải chi tiêu. Dù thu nhập khá, anh chọn lối mua sắm thực dụng, và chiếc VF3 là ví dụ rõ nhất. Với anh, ô tô chỉ là phương tiện hỗ trợ di chuyển, đặc biệt hữu ích những hôm mưa gió. Khoản đầu tư Tuấn Hải coi là giá trị bền vững nằm ở chính cơ thể mình, từ dinh dưỡng, vitamin đến máy đo sức khỏe, nhằm phục vụ sự nghiệp cầu thủ lâu dài.