Chiêm ngắm Rồng dát vàng, hoa lan tiền tỷ chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 ở Hà Nội

Cây Mai Rồng và Đào Trường Xuân.Hoa mai vàng nở rộ là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và một cuộc sống ngập tràn may mắn, thịnh vượng. Ý nghĩa của loài hoa này đã in sâu vào tâm khảm của mỗi người con đất Việt và trở thành một nét đẹp văn hóa từ ngàn xưa đến nay.Hoa Đào tượng trưng cho khởi đầu tươi mới, sự sinh sôi nảy nở và phát triển không ngừng. Trong phong thuỷ, hoa đào còn được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể trừ bách quỷ và mang đến một cuộc sống bình an, thuận lợi và may mắn cho gia chủ.