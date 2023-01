Chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ có giá bạc tỷ theo linh vật của năm 2023, số lượng cực ít trên thế giới, có tiền chưa chắc mua được

Từ lâu đời, truyền thống về 12 con giáp đã gắn liền với các dịp Tết Nguyên Đán tại các quốc gia Châu Á. Nguồn gốc của 12 con giáp thường được lý giải theo truyền thuyết Trung Quốc hoặc thần thoại Phật giáo, đánh dấu chu kỳ vòng lặp của 12 năm một lần. Mỗi con giáp sẽ là một linh vật đem đến những sự may mắn khác nhau.



Tuy nhiên vào dịp Tết Nguyên Đán 2023 năm nay, các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lại chọn đại diện cho năm Mão là con thỏ, còn Việt Nam là quốc gia duy nhất chọn mèo là con giáp đại diện. Bởi vậy các thương hiệu đến từ châu Âu đều chọn con thỏ cho concept năm mới của mình. Điểm qua vài thương hiệu lớn với những chiếc đồng hồ trị có giá lên tới vài tỷ đồng với số lượng cực kì ít.

Chopard LUC XP Urushi Year of the Rabbit

Hàng năm Chopard luôn sản xuất đồng hồ dành riêng cho năm mới với linh vật của năm đó. Bộ sưu tập luôn được các nhà sưu tập háo hức chờ đợi và chỉ có số lượng ít ỏi 88 chiếc duy nhất.

Đồng hồ có đường kính 39,5mm bằng vàng hồng 18k với mặt số diễn họa chú thỏ - một loài động vật khôn ngoan và lanh lợi và mối lương duyên của chúng gắn liền với mặt trăng. Mặt số được trang trí bằng sơn mài Urushi, bột vàng và khảm xà cừ được thực hiện bởi một nghệ nhân đến từ Nhật Bản với hàng chục năm kinh nghiệm.

Chiếc đồng hồ có giá 23.700 euro, tương đương với hơn 600 triệu đồng.

Dior Grand Soir Year of the Rabbit

Dior đã cho ra mắt chiếc đồng hồ tinh xảo với 52 viên kim cương trên mặt số, giúp Grand Soir trở thành biểu tượng của sự mẫu mực và sang trọng. Ngoài ra đồng hồ còn được trang bị bộ vành bezel bằng vàng hồng, mặt số bằng vàng hồng 18k và mặt sau bằng thép với mặt kính pha lê sapphire.

Chiếc đồng hồ này đang được bán với giá 29.000 euro, tương đương với 740 triệu đồng.

Breguet Classique 9075 Chinese New Year Edition

Đồng hồ được lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của Trung Quốc. Mặt trước được tráng men với họa tiết những chú thỏ và sử dụng kĩ thuật grand feu liên quan đến nung men lỏng ở nhiệt độ cao, làm tan chảy thủy tinh bên trong để tạo ra màu sắc bóng, đậm và bền. Mặt đồng hồ với họa tiết bông hoa được chạm khắc bằng tay với 6 chú thỏ đang nô đùa bên dưới.

Chiếc đồng hồ có giá 31.600 euro, tương đương với hơn 800 triệu tiền Việt.

 Piaget Altiplano Zodiac

Chiếc đồng hồ có đường kính 38mm với vỏ được hoàn thiện bằng rhodium - loại kim loại đắt giá nhất thế giới và vàng trắng 18k, nạm 78 viên kim cương. Mặt số của đồng hồ được tráng men với họa tiết thỏ và đặc biệt, phiên bản giới hạn chỉ có 38 chiếc trên toàn cầu và được đánh số riêng.

Đồng hồ có giá 60.000 euro, tương đương với hơn 1,5 tỷ đồng.

Vacheron Constatin Metiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac

Đắt giá nhất trong số những chiếc đồng hồ concept thỏ của năm nay chắc chắn phải kể đến thương hiệu Vacheron Constatin Metiers. Kích thước mặt kính 40mm và được làm từ vàng 18k nguyên khối. Các họa tiết cây cối xuất hiện trên mặt số và dựa trên hình tượng cổ điển của Trung Quốc được khắc trực tiếp trên kim loại. Bằng cách tráng men theo các lớp liên tiếp, chuyên gia tráng men tăng cường độ đậm cho mặt số màu xanh hoặc màu đồng. Ở bộ sưu tập năm 2021, hãng chỉ cho ra mắt duy nhất 12 chiếc trên toàn cầu, khiến người dùng có tiền cũng khó có thể mua được.

Hiện giá của đồng hồ là 124.000 euro cho bản màu xanh và 102.000 euro cho bản màu đồng, tương ứng với 3,1 tỉ đồng và 2,6 tỉ đồng.

Tổng hợp