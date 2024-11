Chiến lược đa ngành có trọng tâm và câu chuyện phát triển bền vững của Bamboo Capital

Nền kinh tế của các quốc gia Á Đông phát triển nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, sự ổn định trong các chu kỳ kinh tế lại khá mong manh, khi tăng trưởng và suy thoái của một ngành có thể diễn ra nhanh chóng và thiếu bền vững. Vì vậy, các tập đoàn đa ngành có thể duy trì phát triển lâu dài bằng cách phân bổ nguồn lực vào nhiều lĩnh vực, đảm bảo rằng khi một ngành gặp khó khăn, các ngành khác sẽ hỗ trợ bù đắp. Tuy nhiên, cũng đã có không ít các Tập đoàn lớn rơi vào "bẫy đa ngành" khi đầu tư một cách dàn trải, đẩy tốc độ phát triển doanh nghiệp quá nhanh so với nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự và khả năng quản trị rủi ro mà doanh nghiệp đang có. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bamboo Capital ( HoSE: BCG) đã chọn cho mình con đường riêng là phát triển đa ngành có chọn lọc, có trọng tâm. Đây là chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam và xu hướng phát triển trong khu vực hiện nay, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai cho Tập đoàn Bamboo Capital

Chiến lược đa ngành nhưng không dàn trải

Bamboo Capital thành lập năm 2011. Khác với những doanh nghiệp chọn "một nghề cho chín còn hơn chín nghề", Bamboo Capital chọn con đường đa ngành. Tập đoàn tập trung vào năm lĩnh vực chính là năng lượng tái tạo, bất động sản, dịch vụ tài chính – bảo hiểm, xây dựng – hạ tầng, sản xuất – dược phẩm. Tại thời điểm hiện nay, Bamboo Capital được giới doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư "định danh" là một Tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.

Tập đoàn Bamboo Capital định hướng phát triển các dự án bất động sản theo hướng xanh và bền vững

Đương nhiên, với Bamboo Capital, đa ngành không có nghĩa là cứ đưa nhiều ngành vào tổ chức và phát triển dàn trải. Lựa chọn đa ngành của Bamboo Capital nằm ở ngay tên gọi: mỗi một ngành sẽ như những cây tre trong lũy tre lớn, tương trợ, bao bọc cho nhau cùng phát triển. Bamboo Capital sắp bước sang tuổi 13, lựa chọn đa dạng hóa ngành nghề theo hình thức tương hỗ nhau của Bamboo Capital cho thấy con đường của Tập đoàn là đúng đắn. Sự kết hợp giữa các ngành nhằm tạo sự tương hỗ, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh giúp Bamboo Capital duy trì sự phát triển bền vững, đi qua được những thách thức lớn của thị trường, đặc biệt từ giai đoạn dịch Covid đến nay với nhiều biến động.

Báo cáo tài chính năm 2023 - năm mà nền kinh tế ghi nhận nhiều thách thức chưa từng có - Tập đoàn Bamboo Capital vẫn ghi nhận doanh thu hơn 4.000 tỉ đồng, chỉ giảm khoảng 8% so với cùng kỳ 2022. Mức giảm có thể gọi là kỳ tích giữa khó khăn chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng đã đến từ việc công ty có nguồn doanh thu từ các hạng mục tương hỗ.

Kết quả kinh doanh cho thấy, mảng năng lượng tái tạo vẫn duy trì sự ổn định, đóng góp 27,9% tổng doanh thu, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các dự án điện mặt trời và điện gió, mang lại nguồn thu ổn định cho Tập đoàn.

Điểm sáng đáng chú ý khác là mảng dịch vụ tài chính, với doanh thu tăng trưởng ấn tượng, gần gấp đôi, từ 180 tỉ đồng năm 2022 lên gần 360 tỉ đồng vào năm 2023. Đóng góp lớn vào thành công này là kết quả từ Bảo hiểm AAA, với doanh thu tăng trưởng 122,6% so với năm trước, đạt 116,1% kế hoạch doanh thu nhờ việc mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Bước sang năm 2024, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.100 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù ngành bất động sản vẫn đang gặp khó khăn nhưng các ngành khác như năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính vẫn tiếp tục đóng góp lần lượt là 32,8% và 17,4% tổng doanh thu. Mới đây, trong buổi sơ kết kinh doanh, Bảo hiểm AAA đã ghi nhận sự bứt phá ấn tượng với doanh thu vượt mốc 1.000 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy chiến lược đa ngành có trọng tâm của Bamboo Capital không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn có sự tương hỗ giữa các lĩnh vực, khi kinh tế hồi phục, các lĩnh vực cùng khởi sắc, Bamboo Capital sẽ tiến rất nhanh. Nếu như giai đoạn 2023, mảng bất động sản gặp khó khăn thì nay thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu hồi phục, việc bàn giao tại dự án Hoian d’Or và Malibu Hội An sẽ đem về cho Bamboo Capital khoảng 2.000 tỉ đồng doanh thu trong nửa cuối năm nay.

…Và chuyện phát triển bền vững của Bamboo Capital

Mô hình nhiều cây tre nương tựa, tương hỗ nhau trở thành lũy tre lớn của Bamboo Capital đã được lịch sử 12 năm hình thành và phát triển của công ty minh chứng. Các con số tài chính mà công ty gặt hái được trong suốt chiều dài phát triển cũng đã khẳng định Bamboo Capital như lũy tre mà gió, mưa khó lòng có thể đánh đổ.

Thực ra, chiến lược phát triển bền vững của Bamboo Capital không chỉ đơn thuần ở mô hình. Tại các chiến lược hành động nhỏ tại Tập đoàn, việc chú trọng dựng xây một mô hình phát triển bền vững được Tập đoàn chăm chút từng ly. Trong ESG, riêng đối với chữ E - Environmental tức là trách nhiệm với môi sinh, Bamboo Capital thể hiện mình là kẻ tiên phong. Khi câu chuyện net zero hay tín chỉ carbon, phát triển bền vững còn khá xa lạ tại Việt Nam, Bamboo Capital đã dẫn những bước tiên phong phát triển các dự án năng lượng tái tạo, bất động sản xanh để tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – công trình có ý nghĩa môi trường - xã hội do Tập đoàn Bamboo Capital triển khai tại TP HCM

BCG Energy, một trong các công ty chủ lực của Bamboo Capital, tiên phong phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam, với các dự án điện mặt trời, điện gió và điện rác quy mô lớn... Hiện nay, BCG Energy đang là doanh nghiệp năng lượng tái tạo Top 3 Việt Nam, BCG Energy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tập đoàn Bamboo Capital mà còn giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy năng lượng xanh bền vững.

Đồng thời, Bamboo Capital thông qua BCG Land phát triển các dự án bất động sản xanh, điển hình như Hoian d'Or, King Crown Infinity, Malibu Hội An. Các dự án của BCG Land ứng dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt hệ thống quản lý thông minh để tiết kiệm năng lượng, dùng vật liệu thân thiện với sức khỏe người sử dụng và môi trường. Khi thi công, BCG Land tối đa hóa diện tích cây xanh và luôn hạn chế tối đa việc tác động đến hệ sinh thái tự nhiên quanh công trình.

Ngoài ra, trước xu hướng giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu, Bamboo Capital đã thành lập BCG Eco, tập trung vào trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp. BCG Eco là bước đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon đầy hứa hẹn, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến ESG. BCG Eco cũng đặt mục tiêu trở thành một đơn vị tư vấn độc lập, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường tín chỉ carbon. Với sự hỗ trợ từ chính sách và khung pháp lý của Việt Nam, BCG Eco không chỉ đón đầu cơ hội từ sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến ra mắt vào năm 2028, mà còn thể hiện cam kết của Bamboo Capital đối với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Song hành với đó, Bamboo Capital luôn cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội tại các địa phương nơi Tập đoàn hoạt động, thể hiện qua các chương trình từ thiện, hỗ trợ giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tập đoàn không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn nỗ lực tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, đảm bảo rằng sự phát triển luôn đi đôi với việc cải thiện đời sống xã hội. Mỗi dự án không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn thể hiện cam kết của Bamboo Capital trong việc bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng và môi trường.

Bamboo Capital đã khẳng định vị thế của mình là một Tập đoàn đa ngành bền vững nhờ vào chiến lược đầu tư có trọng tâm, tạo ra được sự tương hỗ giữa các lĩnh vực kinh doanh. Nhờ định hướng phát triển bền vững, chú trọng trách nhiệm xã hội và môi trường, Bamboo Capital được các tổ chức tài chính và nhiều Tập đoàn quốc tế đánh giá cao và xem như đối tác tin cậy khi đầu tư tại Việt Nam. Thời gian qua, Tập đoàn Bamboo Capital đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn tại Châu Á như Sembcorp Industries, Singapore Power, Hanwha Energy, Leader Energy Group, PowerChina, Shanghai SUS Environment, SK Ecoplant, Sudokwon Landfill Site Management Corp,…

Trong tương lai, Bamboo Capital sẽ tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng – hạ tầng và sản xuất theo hướng xanh, đồng thời, củng cố mảng dịch vụ tài chính – bảo hiểm với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tương hỗ ngày càng vững chắc, củng cố vị thế một trong những Tập đoàn tiên phong trong phát triển bền vững tại Việt Nam của Bamboo Capital.