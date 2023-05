Chiến lược DCA “lợi hại” hơn với sức mạnh từ công nghệ

Tuy nhiên, các biến động của thị trường chứng tỏ đây không phải "sân chơi" đơn giản dành cho các nhà đầu tư không chuyên. Theo đó, nhà đầu tư cá nhân đang tìm đến các giải pháp đầu tư chứng khoán đơn giản, bền vững hơn.



Đừng "cố mua đáy bán đỉnh"

Tuỳ theo lượng vốn, khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược đầu tư lướt sóng, đầu tư giá trị, tăng trưởng, kỹ thuật hoặc thụ động thông qua các quỹ…. Rõ ràng, với các nhà đầu tư cá nhân không chuyên, hạn chế cả về kiến thức, kinh nghiệm và thời gian theo dõi thị trường, đầu tư lướt sóng không phải sự lựa chọn hợp lý.

Đầu tư kỹ thuật với chiến lược giao dịch dựa vào biểu đồ, phân tích kỹ thuật, áp dụng các chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lượng để tìm thời điểm mua bán hợp lý, áp dụng trong ngắn hạn là phương pháp phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Với các nhà đầu tư bán chuyên, những người chưa có nhiều kiến thức về đầu tư, thiếu thời gian theo sát diễn biến thị trường và tâm lý dễ dao động, việc tìm chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp là rất quan trọng. Một khi lựa chọn được chiến lược, nhà đầu tư có kim chỉ nam để hành động và khả năng hoàn thành mục tiêu cao hơn.

Ngược lại, không có quan điểm/chiến lược đầu tư, nhà đầu tư dễ dàng bị lung lay trước "núi" thông tin và diễn biến bất ngờ của thị trường, dẫn đến các quyết định đầu tư cảm tính, may rủi, từ đó càng dễ tạo sai lầm, gánh chịu hậu quả thua lỗ và gáng nặng tâm lý.

Trong cuốn sách "7 phương pháp đầu tư Warren Buffett", vị tỷ phú – nhà đầu tư huyền thoại này cho rằng, nhà đầu tư cần học cách kiểm soát cảm xúc và bỏ qua biến động liên tục của thị trường hàng ngày. Do đó, Warren Buffett khuyến khích nhà đầu tư áp dụng phương pháp trung bình giá (DCA - viết tắt của Dollar - Cost Averaging) để đạt được lợi nhuận bền vững dài hạn.

DCA là chiến lược đầu tư mà trong đó, khoản tiền đầu tư được chia thành các khoản nhỏ hơn và được đầu tư riêng biệt, đều đặn theo các khoảng thời gian định trước như hàng tuần, tháng hay quý cho đến khi hết số vốn định trước.

Chiến lược DCA loại bỏ yếu tố tâm lý và biến động thị trường.

Lý do lớn nhất để sử dụng chiến lược mua trung bình giá là việc phương pháp này đảm bảo mang về mức giá trung bình có lợi cho khoản đầu tư. Thị trường sẽ luôn biến động khó lường và việc "mua đáy, bán đỉnh" là nhiệm vụ bất khả thi ngay cả với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất.

Thực tế cho thấy, trong lâu dài, việc dành hàng giờ mỗi ngày phán đoán thị trường với kỳ vọng mua/bán ở giá tốt là lãng phí thời gian và nhiều nguồn lực quan trọng khác, trong khi lợi ích mang lại không mấy đáng kể cho khoản đầu tư. Thậm chí, việc "dán chặt" vào màn hình vô hình tạo áp lực khiến nhà đầu tư không chuyên quyết định sai lầm vì không thể khống chế được cảm xúc (sợ hãi quá đà hoặc tham lam tất tay).

Do đó, DCA là phương pháp đầu tư hiệu quả trong dài hạn so với việc canh thị trường để tìm điểm mua/bán, đồng thời nó loại bỏ nhu cầu phân tích giá, khiến phương pháp này trở thành chiến lược đầu tư thụ động hiệu quả cho nhà đầu tư bán chuyên.

DCA thời công nghệ

DCA là chiến lược đơn giản, an toàn nhưng hiệu quả, vấn đề nằm ở quyết tâm và việc kỳ vọng lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư. Nếu như trước đây, việc đầu tư một khoản cố định theo chu kỳ đều đặn chỉ có thể thực hiện thủ công, thì hiện tại, nhà đầu tư đã có công cụ là tính năng mua tự động.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Vina (VNSC) đã ra mắt nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay, với tính năng nổi bật là Auto Invest, công cụ đầu tư tự động, trong đó hệ thống sẽ thực hiện giao dịch mua định kỳ cho nhà đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư có thể thiết lập sẵn mức giá/khoảng giá mục tiêu muốn mua vào với một mã cổ phiếu, số tiền dự kiến đầu tư trong khoảng thời gian nhất định. Chức năng Auto Invest sẽ tiến hành đặt lệnh tự động phù hợp với các yêu cầu của nhà đầu tư.

Tính năng Auto Invest trên VNSC by Finhay ứng dụng phương pháp DCA.

Với Auto Invest, người dùng xây dựng danh mục đầu tư một cách chậm rãi nhưng ổn định, giảm bớt tác động của biến động thị trường, cũng như ngăn cản cảm xúc tác động tiêu cực tới các quyết định đầu tư, loại bỏ các hội chứng FUD (hội chứng sợ hãi, lưỡng lự và nghi ngờ) và FOMO, rất phù hợp với nhà đầu tư bán chuyên.

VNSC by Finhay có sự kết hợp giữa sản phẩm, dịch vụ tài chính từ VNSC và công nghệ hiện đại từ fintech Finhay với mục tiêu giúp nhà đầu tư bán chuyên đầu tư an toàn và hiệu quả. Theo đó, trải nghiệm của nhà đầu tư với các tính năng như Auto Invest được đảm bảo về mức độ an toàn, trải nghiệm mượt mà, sử dụng thuận tiện, tối ưu thời gian và nguồn lực.

Sau khi tạo kế hoạch Auto Invest, nhà đầu tư chỉ cần theo dõi và quản lý kế hoạch với tần suất tuần/lần, có thể kiểm tra lại kết quả mua tự động và điều chỉnh, tạm dừng hoặc xoá bỏ bất kỳ lúc nào. Theo đó, nhà đầu tư có thể tuỳ chỉnh kế hoạch để tối ưu hoá hiệu quả theo diễn biến thị trường.