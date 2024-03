Chiến lược “lội ngược dòng” của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Tiếp tục là “kẻ nổi loạn”

Trong khi đối thủ Joe Biden chưa từng đi chệch khỏi con đường tranh cử truyền thống và nỗ lực hàn gắn những rạn nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ, cử tri da đen và các đảng viên Đảng Dân chủ đang bất mãn, ông Trump vẫn luôn là một “kẻ nổi loạn”.

Nhiều hơn một lần, truyền thông chứng kiến những phát ngôn gây sốc hay những hành động đi ngược lại với kiểu chính trị gia truyền thống. Cựu Tổng thống Donald tự gọi mình là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ chính trị, công khai phản đối công tố viên New York Alvin Bragg vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại ông.

Ông Trump phản đối công tố viên New York Alvin Bragg (trái) vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại ông. Ảnh: The Hill

"Tội duy nhất mà tôi đã phạm phải là dũng cảm bảo vệ quốc gia của chúng ta chống lại những kẻ đang tìm cách phá hủy nó", ông Trump nói với những người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida hồi đầu tháng 3/2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump luôn được xem là một chính trị gia “đặc biệt”. Việc ông từ chối tuân theo các quy tắc thông thường của một chiến dịch tranh cử kiểu mẫu đã thu hút sự ủng hộ của một lượng lớn cử tri – những người mong muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again!). Trong một nghiên cứu xã hội do The Economist thực hiện, vẫn có 43% cử tri dành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, trong khi đối với ông Joe Biden là 42%.

Làm mọi thứ để cải thiện tình hình tài chính

Những lùm xùm về mặt pháp lý với 4 cáo buộc hình sự và 1 vụ án dân sự đang khiến ông Trump nợ ngập đầu. Hôm 25/3, tòa phúc thẩm đã giảm 68% số tiền bảo lãnh ông cần nộp xuống còn 175 triệu USD; tuy nhiên, con số này vẫn khá lớn đối với tình hình tài chính của ông Trump hiện thời.

Vốn xuất thân là một doanh nhân, ông Trump đang làm mọi cách để cải thiện tình hình tài chính của mình.

Theo AP, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách gây quỹ vượt qua Tổng thống Joe Biden vào tuần tới nhằm thu về hơn 33 triệu USD.

Ông Trump dự định tổ chức buổi gây quỹ tại Florida vào ngày 6/4 tới. Ảnh: Getty

Được biết, cựu Tổng thống sẽ mời các nhà tài trợ tới câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông tại Palm Beach, Florida để tham dự buổi gây quỹ ngày 6/4 do tỷ phú quỹ phòng hộ New York John Paulson tổ chức. Buổi gây quỹ dự kiến sẽ có sự góp mặt của ông trùm sòng bạc Steve Wynn và tỷ phú bán lẻ New York John Catsimatidis. Mỗi khách mời được yêu cầu đóng góp 814.600 USD/người với tư cách là "thủ lĩnh" tài trợ hoặc 250.000 USD/người.

Bất chấp tốc độ độ gây quỹ hiện nay, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ đã chuyên nghiệp hơn nhiều so với thời điểm ông mới bắt đầu vào 4 năm trước. Đội ngũ tranh cử của ông cũng đã tiếp quản Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nhằm tìm thêm nguồn lực để tài trợ cho các hoạt động pháp lý cũng như chi trả cho các sự kiện tranh cử sắp tới.

Tái xuất trước công chúng

Sau một thời gian dài được cho là “ở ẩn” trong các câu lạc bộ đồng quê, ông Trump chắc chắn sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử vào tháng 11 đến gần để thu hút cử tri của mình đi bỏ phiếu.

Hôm 28/3, ông đã tới New York để dự lễ tưởng niệm một sĩ quan cảnh sát hy sinh ở Long Island. Ông Trump cho rằng đây là một “sự kiện đáng buồn”; đồng thời đưa ra thông điệp “đánh thẳng” vào cách điều hành của Tổng thống đương nhiệm.

Ông Trump dự lễ tưởng niệm một sĩ quan cảnh sát hy sinh ở Long Island hôm 28/3. Ảnh: The Detroit Times.

“(Những cái chết) xảy ra quá thường xuyên. Chúng ta phải quay trở lại với luật pháp và trật tự” ông Trump nói với giọng đầy ẩn ý, miêu tả nước Mỹ dưới thời ông Biden như một quốc gia bất ổn về an ninh, khác xa giai đoạn 4 năm trước.

Đội ngũ vận động tranh cử của ông sẽ ​​​​tổ chức các cuộc vận động chính trị vào tuần tới tại Grand Rapids, Michigan và Green Bay, Wisconsin. Trong đó, ông Trump dự định dừng chân tại tại một trong những bang chiến địa quan trọng – bang Michigan, nơi ông đã thắng tuyệt đối hồi năm 2016 nhưng lại để thua vào tay đối thủ Joe Biden chỉ 4 năm sau đó. Cựu Tổng thống có kế hoạch phát biểu về cách xử lý vấn đề nhập cư của Tổng thống đương nhiệm. Theo nhiều chuyên gia dự báo, đây sẽ là vấn đề trọng tâm được cho là sẽ định hình kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ năm nay.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết: “Chúng tôi không chỉ cố gắng gây quỹ mà còn lên chiến lược đưa cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng và đưa đảng Cộng hòa về đích vào tháng 11 tới”.