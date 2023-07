Chiến lược vươn tầm quốc tế và bước chuyển mình của nhựa Duy Tân

Vươn tầm quốc tế



Năm 2021 đánh dấu thay đổi lớn của Duy Tân khi chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn SCG Packaging (SCGP) - một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á. Theo Forbes, SCG nằm trong Top 500 Công ty lớn nhất thế giới, hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính là: Xi măng - Vật liệu xây dựng, Hóa dầu và Bao bì với hơn 200 công ty thành viên.

Tại Việt Nam, SCG Group hiện đang quản lý hơn 25 công ty con, bao gồm những tên tuổi uy tín đầu ngành như Go-Pak, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, bao bì Tín Thành (BATICO), Bao bì Biên Hòa (SOVI), nhựa & hóa chất TPC VINA, Prime Home, Hóa dầu Long Sơn …

Nền tảng truyền thống hơn ba thập kỷ của thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam, cộng với tiềm lực từ Tập đoàn mẹ hàng đầu khu vực đã thúc đẩy Duy Tân bước vào hành trình "vươn tầm quốc tế". Việc sáp nhập này giúp doanh nghiệp như "hổ mọc thêm cánh" khi có cơ hội tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và giá cạnh tranh, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới. Năm 2022, Công ty đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 36,4 triệu USD, và thuộc Top Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín nhất Việt Nam.

Tiêu chuẩn quốc tế cũng được những người đứng đầu Duy Tân chú trọng. Trong nhiều năm, Công ty nỗ lực xây dựng quy trình sản xuất vượt trội, khi sở hữu 5 nhà máy hiện đại tại TP.HCM, Long An, Bình Dương với tổng quy mô hơn 267.476m2, và công suất sản xuất trung bình 116.000 tấn sản phẩm nhựa mỗi năm.

Nhà máy Duy Tân với công nghệ sản xuất vượt trội.

Đặc biệt, hệ thống quản lý an toàn – hợp pháp – chất lượng của Duy Tân đạt tiêu chuẩn toàn cầu BRC Global Standard (Anh Quốc) cho các sản phẩm bao bì mỹ phẩm, được Intertek (Mỹ) công nhận. Duy Tân cũng là nhà sản xuất bao bì cứng và đồ gia dụng tiên phong tại Việt Nam đạt Chứng nhận ISCC PLUS (năm 2022). Đây là chứng chỉ do Tổ chức Phát triển Bền vững Quốc tế và Chứng nhận Carbon cấp, được áp dụng trên toàn thế giới dành cho các tổ chức có quản lý carbon và tính bền vững vượt trội trong toàn bộ chuỗi cung ứng.



Với tiềm lực phát triển mạnh mẽ, Duy Tân được Forbes Việt Nam định giá thương hiệu 20,4 triệu USD và là công ty hàng đầu thị trường nhựa gia dụng tại Việt Nam. Từ đây, doanh nghiệp tự tin chinh phục mục tiêu trở thành Nhà sản xuất Nhựa hàng đầu ASEAN.



Đổi mới và phát triển bền vững

Một trong những thế mạnh của Duy Tân là sản phẩm được đảm bảo chất lượng từ nguồn nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến hoàn thiện. Việc thay đổi về quản trị và cải tiến sản xuất cũng mang tới "làn gió mới" cho sản phẩm của Duy Tân trong 3 năm trở lại đây.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống đã được yêu mến suốt 36 năm qua, Duy Tân đang "ghi điểm" trong lòng khách hàng trẻ bởi việc đa dạng hóa và phát triển các dòng sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp (Matsu, Matsu Lock, Plaxury), mở rộng kênh phân phối hiện đại (thương mại điện tử), nhằm hướng tới trải nghiệm tiêu dùng thông minh và hiện đại.

Ở mảng nhựa gia dụng, hàng loạt sản phẩm mới từ vật dụng thiết yếu, nội thất, nhà bếp với kiểu dáng hiện đại, màu sắc trẻ trung, cùng sự đa năng, tiện ích được ra mắt thị trường. Các sản phẩm luôn được bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" (26 năm), "thân thiện với môi trường". Hệ thống phân phối rộng khắp cũng đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới tận tay khách hàng. Hiện Duy Tân cung cấp hơn 2.000 sản phẩm với 60.000 điểm bán trên toàn quốc, đem đến sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm thương hiệu Matsu Lock mang tới trải nghiệm tiêu dùng hiện đại.

Ở mảng nhựa bao bì, Duy Tân trở thành Nhà cung cấp bao bì nhựa được yêu thích của nhiều thương hiệu FMCG, hóa mỹ phẩm - dược phẩm toàn cầu như Unilever, Nestlé, Pepsi, Carlsberg, Castrol, KAO, Sanofi, Rohto, Massan, Vinamilk, Nutifood… Đến nay, sản phẩm của Duy Tân đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, chinh phục nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, Úc...



Các sản phẩm nhựa bao bì tiêu dùng, công nghiệp số lượng lớn cũng là thế mạnh của Duy Tân.

Theo đuổi Chiến lược phát triển bền vững ESG, Duy Tân tích cực thực hiện nhiều chương trình cam kết phát triển bền vững về Môi trường – Xã hội – Quản trị và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Nhiều chiến dịch đã và đang được triển khai như: ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo – năng lượng mặt trời tại các nhà máy; dự án "Thu cũ đổi mới"; "Đổi rác lấy quà" tại các siêu thị, trường học, khu dân cư tại TP.HCM; kết hợp với SCG triển khai phân loại rác thải tại nguồn…



Chương trình "Đổi rác lấy quà" thu hút các bạn trẻ tham gia phân loại rác tại nguồn.

Giữa những khó khăn của nền kinh tế, để "đạt được kết quả tốt hơn với nguồn lực tối ưu hơn", Duy Tân đang tạo ra nhân tố của sự thay đổi từ việc tập trung đầu tư hệ thống quản trị, tối ưu hóa quy trình và tiếp cận thị trường tiềm năng. Trong định hướng sắp tới, Duy Tân đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, ứng dụng các vật liệu mới, tái chế và thân thiện với môi trường; mang lại giá trị nhân văn tới cộng đồng bằng nhiều chiến dịch ý nghĩa, tiếp tục khẳng định vị thế mới của một "Thương hiệu Quốc gia", "Thương hiệu Việt Nam hàng đầu".