Chiến sự Trung Đông: Nhà đầu tư thận trọng, tránh chạy theo cú tăng ngắn hạn của giá vàng

Giá vàng sẽ còn tăng?

Vào lúc 13h chiều nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng và tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý 185,7 - 188,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 186,9 - 189,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.384 USD/ounce, tiếp tục tăng 34 USD so với đầu giờ sáng. Chỉ trong 1 ngày qua, giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD.

Thị trường vàng trong nước bị cuốn mạnh theo thị trường vàng thế giới (Ảnh: Như Ý).

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. TS. Nguyễn Văn Phương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội phân tích, trước diễn biến leo thang xung đột tại Trung Đông, giá vàng thế giới vừa phản ứng rất mạnh, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử trên 5.400 USD/ounce. Điều này cho thấy, thị trường đang định giá lại rủi ro địa chính trị và vai trò trú ẩn của vàng trong bối cảnh không chỉ có chiến sự, mà còn bất định về chính sách tiền tệ và trật tự tài chính toàn cầu.

Theo ông Phương, trong vài tuần tới, xung đột Trung Đông sẽ tiếp tục là biến số chi phối kỳ vọng và tâm lý. Nếu kịch bản leo thang căng thẳng kéo dài, giá vàng có thể được đẩy cao thêm khoảng 10 - 15% so với mặt bằng giá đã thiết lập trước đó, phần lớn nhờ dòng tiền trú ẩn tăng đột biến trong 1 - 2 tuần đầu.

Nhà đầu tư nên thận trọng

Tuy nhiên, ông Phương cũng cho rằng, không thể nhìn vàng chỉ qua lăng kính chiến sự Trung Đông. Đằng sau nhịp tăng hiện tại là một xu hướng lớn hơn, kéo dài từ năm 2023 đến nay: vàng đã bước vào giai đoạn giá lên mạnh mẽ, với mức tăng 150% từ vùng khoảng 1.800 USD/ounce đầu 2023 lên trên 4.500 USD/ounce đầu 2026, rồi tiếp tục lên quanh 5.000 - 5.300 USD/ounce trong tháng 1 - 2/2026.

Nhiều tổ chức lớn đã nâng dự báo đến cuối năm 2026, giá vàng sẽ khoảng 4.450 - 5.050 USD/ounce, với kịch bản khác, giá có thể vượt 5.300 - 5.700 USD/ounce... Một điểm đáng chú ý là giá vàng vẫn giữ vững ở mức trên 5.000 USD/ounce ngay cả khi số liệu việc làm Mỹ tích cực, đồng USD có giai đoạn mạnh lên...

"Điều này phản ánh thị trường đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm 2026 để hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất thực dài hạn giảm hoặc kỳ vọng giảm luôn là lực đỡ cho vàng trong trung hạn, vì chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng giảm xuống", ông Phương nói.

TS. Nguyễn Văn Lộc - Trường Kinh tế - Đại học Phenikaa cho rằng, với thị trường vàng trong nước, giá thường biến động cùng chiều với giá thế giới nhưng có thêm yếu tố chênh lệch, tâm lý găm vàng của người dân...

Thời gian gần đây, giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới, phản ánh đồng thời tác động của giá thế giới và tâm lý phòng thủ trước biến động lãi suất, tỷ giá, cũng như khả năng điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng.

Theo đó, ông Lộc khuyên nhà đầu tư nội địa cần lưu ý về rủi ro không chỉ đến từ biến động, xung đột trên thế giới mà còn đến từ rủi ro chính sách nội địa (siết đầu cơ, thay đổi cơ chế đấu thầu, lập sàn giao dịch, thu hẹp chênh lệch giá trong nước - thế giới…).

Ông Lộc cho rằng, với người nắm giữ vàng, nên xem vàng như bảo hiểm trong danh mục đầu tư, giữ tỷ trọng phù hợp với khẩu vị rủi ro, tránh chạy theo những cú tăng sốc ngắn hạn chỉ vì tin nóng...