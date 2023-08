Chiều cao của tòa tháp tỷ đô tại Canada do BM Windows cung ứng mặt dựng

Người dân cũng như giới mộ điệu sắp sửa được chiêm ngưỡng một biểu tượng mới của khu vực Bắc Mỹ tại thành phố Toronto, Canada mang tên The One. Với chiều cao 91 tầng (328,4m), The One đã trở thành tòa nhà cao thứ 21 trên thế giới và cao hơn 60m so với bất kỳ tòa nhà nào khác đang hiện hữu tại Canada.

Sau khi hoàn thành, The One sẽ vượt qua First Canadian Place, trở thành tòa nhà cao bậc nhất Canada và góp mắt trong danh sách ít ỏi 200 tòa nhà trên thế giới đáp ứng tiêu chí sở hữu chiều cao trên 300m hiện nay. Khi hoàn thành, dự án sẽ là tòa nhà dân cư/thương mại trị giá hàng tỷ USD đầu tiên tại Canada.

The One trở thành tòa nhà cao thứ 21 trên thế giới

Đáng chú ý, một trong những hạng mục quan trọng nhất dự án là phần mặt dựng (façade) được sản xuất bởi BM Windows - một công ty nhôm kính Việt Nam. Dự án hội tụ tất cả các chỉ số kỹ thuật cao nhất của một tòa nhà cao tầng cùng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực Bắc Mỹ.



"Mọi chi tiết thiết kế của hệ mặt dựng, tấm ốp, hệ thống cửa sổ nhôm kính… cùng độ bền của bê tông và thép đều ở mức cao chưa từng thấy ở Canada trước đây, đồng thời ngay cả tiêu chuẩn về kính với độ dày 6 mm cũng vượt quá tiêu chuẩn 4 mm để ngăn chặn các rủi ro từ áp lực trên cao. Đó là những kỹ thuật tốt hàng đầu của Canada hiện nay đều nằm tại dự án The One." Chia sẻ từ chủ đầu tư Mizrahi trên trang Torontolife.

The One được thiết kế bởi Foster & Partners

Tại dự án này, BM Windows đảm nhận hoàn thành một khối lượng mặt dựng khổng lồ và độ phức tạp cao (38 loại panel), có những panel kích thước lên tới 1,2 x 6m. Theo yêu cầu nghiêm ngặt từ Chủ đầu tư, BM Windows sẽ cung ứng hơn 7000 panel đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ (AAMA, ASTM) .... Toàn bộ hệ thống façade được BM Windows sản xuất với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt từ ASTM International - Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ. Hệ mặt dựng dự án phải đáp ứng khí hậu ôn đới khắc nghiệt ở Canada có khi xuống đến âm 18 độ C, chịu được áp lực gió ở những tầng cao lên đến 4.0kPa. Tất cả vật tư được nhập từ Mỹ, châu Âu đáp ứng các chỉ số về chịu lực, chuyển vị tòa nhà cũng như cách nhiệt, cách âm, kín khí, độ bền cao…



BM Windows sở hữu lợi thế về nhà máy sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới của Đức

Tại Việt Nam, BM Windows được biết đến là một nhà thầu façade nhôm kính hàng đầu trong nước hiện nay. Doanh nghiệp này tập trung cung cấp các giải pháp thiết kế - sản xuất - lắp đặt cho những công trình kỹ thuật cao. BM Windows hiện có 2 nhà máy tại KCN Sóng Thần (Bình Dương) và KCN Phú Nghĩa (Hà Nội) với tổng công suất lên đến hơn 2 triệu m2/năm.



Đặc biệt, nhà máy của BM Windows được sản xuất với công nghệ hàng đầu thế giới của Đức và là nhà máy nhôm kính duy nhất tại Việt Nam hiện nay đạt tiêu chuẩn Xanh của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ. Với những lợi thế nổi bật về năng lực sản xuất đủ sức cạnh tranh với các đơn vị quốc tế, BM Windows đã xuất sắc chinh phục chủ đầu tư khó tính Mizrahi Developments và đơn vị thiết kế lừng danh thế giới Foster & Partners để đảm nhận hạng mục quan trọng của dự án.

BM Windows cũng là nhà thầu quen mặt tại nhiều dự án lớn trong nước như The Global City, The Opera Residence, The Sun Tower, The Nexus, Lotte Mall Hà Nội

Việc BM Windows sản xuất và cung cấp hệ mặt dựng cho dự án "hot" tại Canada thời điểm hiện tại, không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội lớn của công ty này tại thị trường quốc tế. Khi đã khẳng định được năng lực ở những dự án tầm vóc Quốc tế, thì đó chính là lúc các doanh nghiệp trong ngành mặt dựng Việt Nam bước thêm bước tiến lớn tại thị trường thế giới.