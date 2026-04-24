Chiêu lừa đảo mới liên quan đến thẻ CCCD gắn chip, mất sạch tiền chỉ sau một cuộc gọi

Mới đây, Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một phương thức lừa đảo mới hết sức tinh vi.

Các đối tượng chủ động đăng tải bài viết trên mạng xã hội hoặc gọi điện trực tiếp, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone... Chúng thông báo thuê bao của người dân chưa được chuẩn hóa thông tin, có nguy cơ bị khóa hai chiều và ngỏ ý cử "nhân viên kỹ thuật" đến tận nhà để hỗ trợ miễn phí, đồng thời dặn dò gia chủ chuẩn bị sẵn điện thoại thông minh và CCCD gắn chip để đối chiếu.

Đối tượng mà những kẻ lừa đảo này nhắm tới thường là người lớn tuổi, những người dễ tin người và không rành về các thao tác bảo mật trên điện thoại thông minh. Ngay khi bước chân vào nhà và được nạn nhân tin tưởng giao điện thoại, chúng sẽ thao tác cực nhanh nhằm lén lút cài đặt các ứng dụng chứa mã độc hoặc thiết lập lệnh chuyển tiếp tin nhắn để đánh cắp mã OTP. Chỉ bằng vài cú chạm tay dưới vỏ bọc "kiểm tra hệ thống", những kẻ này đã dễ dàng chiếm quyền điều khiển thiết bị, thọc sâu vào các ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trước khi gia chủ kịp nhận ra điều bất thường.

Trước tình trạng này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo sống còn là tuyệt đối không giao điện thoại cá nhân hay cung cấp CCCD cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên viễn thông đến tận nhà. Người dân cần nằm lòng nguyên tắc rằng hiện nay không có bất kỳ nhà mạng nào áp dụng chính sách cử nhân viên đến tận nơi để cập nhật thông tin thuê bao một cách tự phát nếu không có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương.

Để bảo vệ an toàn cho khối tài sản của mình, bạn cần nói không với các đường link lạ gửi qua tin nhắn và kiên quyết không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các file cài đặt có đuôi .apk không nằm trên kho ứng dụng chính thức như CH Play hay App Store. Nếu thực sự có nhu cầu kiểm tra hoặc cập nhật thông tin sim, cách an toàn và dứt điểm nhất là mang theo giấy tờ tùy thân đến trực tiếp các điểm giao dịch chính hãng của nhà mạng. Hãy chia sẻ ngay thông tin này đến người thân trong gia đình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện có người lạ khả nghi lảng vảng đến nhà yêu cầu kiểm tra CCCD để kịp thời ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Huế