Chiều mai 21-3, họp báo công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, chiều mai 21-3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6-4-2026 (ảnh minh họa)

Tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành 2 đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Sáng 19-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 55. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phiên họp diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt, là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng trước khi trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian rất ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất còn nhiều. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, bảo đảm mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Trước hết, cần chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự.

Thứ hai, cần hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến ĐBQH trúng cử.

Thứ ba, Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là trang thiết bị làm việc và phối hợp, đôn đốc các cơ quan hữu quan hoàn thiện, gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ các đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Thứ năm, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị tốt nhất các nội dung và điều kiện cần thiết, bảo đảm Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức trang trọng, khoa học, hiệu quả, tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ mới.