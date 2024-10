Chiều nay 22/10, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng chiều 22/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời chuyển mát. Từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, Thanh Hoá-Nghệ An 20-23 độ C.

Chiều nay 22/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Chiều tối và đêm 22/10, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22/10 đến ngày 23/10, Nghệ An đến Bình Định mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến to và dông.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 22/10, Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, nơi trên 90mm.

Cùng ngày, Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện tỉnh từ Hà Tĩnh tới Bình Định. Cụ thể:

Tỉnh/Thành phố Huyện Hà Tĩnh Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh Quảng Trị Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh Thừa Thiên Huế A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà Đà Nẵng Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước Quảng Ngãi Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ Bình Định An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh

Trên biển, từ đêm 22/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m.