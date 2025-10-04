Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới

04-10-2025 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới do Thượng viện Mỹ một lần nữa không thể thông qua các dự luật ngân sách.

Các cơ quan liên bang đang cạn kiệt ngân sách kể ngày 1/10 khiến nhiều dịch vụ công bị tê liệt. Nhiều địa điểm du lịch cũng phải đóng cửa, dữ liệu quan trọng về việc làm bị trì hoãn và một số trang web chính thức ngừng hoạt động, dù nhiều lĩnh vực khác của Chính phủ Mỹ vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Khoảng 750.000 nhân viên có thể bị cho nghỉ làm tạm thời không lương. Nhiều nhà lãnh đạo Thượng viện không có kế hoạch duy trì phiên họp vào cuối tuần, nghĩa là cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 3/10 về đề xuất sửa đổi ngắn hạn là cơ hội cuối cùng trong tuần để chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới- Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC, Mỹ. (Ảnh: Xinhua)

Trọng tâm của sự bế tắc bắt nguồn từ việc đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe sắp hết hạn, điều này đồng nghĩa với việc chi phí tiêu dùng sẽ tăng mạnh đối với hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp.

Đảng Dân chủ đang cố gắng gây sức ép lên đảng Cộng hòa bằng cách ngăn chặn nghị quyết tài trợ do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn và mọi quyết định vẫn phải cần đến một số phiếu bầu của họ.

Nhà Trắng cho biết lập trường của đảng Dân chủ là "hành động cố ý phá hoại đất nước".

"Sự điên rồ này phải chấm dứt. Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang kêu gọi đảng Dân chủ mở cửa lại chính phủ ngay lập tức vì lợi ích của người dân Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Cũng trong ngày 3/10, Thượng viện bỏ phiếu cho Dự luật Ngân sách của phe Dân chủ, gắn với các điều khoản về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cả hai dự luật đều không được thông qua. Lãnh đạo phe đa số John Thune khẳng định không tổ chức thêm phiên bỏ phiếu nào nữa vào cuối tuần này. Vì vậy, gần như chắc chắn chính phủ sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất đến ngày 6/10.

"Hy vọng vào cuối tuần, họ sẽ có cơ hội suy nghĩ về điều đó. Có lẽ một số cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến điều gì đó để chúng ta có thể bắt đầu chuyển phiếu bầu và thông qua dự luật", ông Thune cho hay.

Theo Kông Anh/VTC News

